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Požár zničil nákupní centrum v Pákistánu. Jsou nejméně dvě desítky mrtvých
Na oddělení bylo v tu chvíli 16 novorozenců, z nichž se podařilo zachránit jediného, informovala televize.
Podrobnosti připravujeme
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Požár zničil nákupní centrum v Pákistánu. Jsou nejméně dvě desítky mrtvých
Na oddělení bylo v tu chvíli 16 novorozenců, z nichž se podařilo zachránit jediného, informovala televize.
Podrobnosti připravujeme
Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...
Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle...
Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islámábádu zemřelo nejméně 15 novorozenců, informovala ve středu pákistánská televize Geo TV. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci. Hořet začalo...
Spojené státy registrují první dva letošní případy úmrtí na nákazu spalniček, která se v zemi šíří nebývalým tempem. Dva mrtvé hlásí stát Pensylvánie v době, kdy počet případů s klesající...
Sestra nedávno zesnulého amerického senátora Lindseye Grahama získala republikánskou nominaci pro listopadové kongresové volby, v nichž budou Američané vybírat jeho nástupce. Darline Grahamová, která...
Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě chce ve středu ve Sněmovně přehlasovat veto prezidenta Petra Pavla k návrhu, jehož podstatou je rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Vládě změna pravidel umožní...
Když horký vzduch zůstane několik dní nad jednou oblastí, teploty rostou a úlevu nepřinášejí ani noci, může za to tepelná kupole. Jak vzniká a proč je nebezpečná?
Ruský diskontní řetězec Mere, který má v Česku dvanáct prodejen, čelí důsledkům evropských sankcí. Finanční analytický úřad FAÚ na konci července zmrazil podíly ruským manželům Andrejovi a Anně...
Odhaduje se, že se dnes v Číně vyrábí přes 70 až 80 procent všech klimatizací na světě, a to včetně produkce pro západní a japonské značky, které tam mají své továrny. Domácí trh se již nasytil, nyní...
Křeče v břiše, častý úprk na záchod kvůli urputnému průjmu, navíc s lavorem na zvracení. To letos zažily už tisíce Čechů, které potrápila střevní chřipka vyvolaná zákeřnými noroviry.
Jednotka tálibánského ministerstva pro šíření ctnosti a předcházení neřesti měla rušný den v „hříchem“ prolezlých ulicích Kábulu. Přestupků je přehršel.
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Americká vesmírná společnost SpaceX v úterý představila projekt nového rozsáhlého kosmodromu pro své lodě Starship, který chce postavit v jižní Louisianě nejméně za 100 miliard dolarů (přes dva...
Nejméně 47 lidí včetně pěti dětí v neděli zabili a přes 50 osob unesli ozbrojenci z obce Kenscoff, která leží nedaleko haitské metropole Port-au-Prince, informovala v úterý kancelář OSN na Haiti....