Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Požár zničil nejstarší zastřešenou tržnici v Paříži. Fungovala pět století

Autor: ,
  13:14
Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges v pondělí zničil požár. Jeho příčina zatím není jasná. Historickou památku oheň zachvátil v brzkých ranních hodinách.

Tržnice Marché Couvert des Enfants Rouges fungovala ve čtvrti Marais od roku 1615, přičemž svůj název získala podle červeného oděvu, který nosily děti z nedalekého sirotčince. V roce 1982 úřady místo prohlásily historickou památkou.

Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des Enfants Rouges, zničil požár. (12. října 2026)
Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des Enfants Rouges, zničil požár. (12. října 2026)
Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des Enfants Rouges, zničil požár. (12. října 2026)
Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des Enfants Rouges, zničil požár. (12. října 2026)
14 fotografií

Tržnice, kde se nacházely malé restaurace nebo stánky s ovocem, zeleninou a květinami, byla populární mezi turisty a magazín Food & Wine ji letos zařadil na páté místo na světě v kategorii pouličního občerstvení.

„Plameny zničily celou tržnici. Přilehlé budovy díky rychlému zásahu hasičů utrpěly mírné škody a podařilo se je zajistit,“ uvedl starosta Paříže Emmanuel Grégoire.

Podle Pierra de Bouviera z hasičského sboru se v tržišti částečně zřítila jeho ocelová konstrukce.

Marché Couvert des Enfants Rouges

Marché Couvert des Enfants Rouges

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Vláda projednává novelu, která posílí práva dětí a upraví pravidla pro rozvod

Přímý přenos
Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)

Změnu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí a umožní rozvod manželství bez nařízení jednání v případě manželů bez nezletilých dětí, projednává vláda. Novela výslovně stanoví, že v...

12. října 2026,  aktualizováno  13:28

Při brutálním útoku oběti vyřízl střeva. Důvodem mohlo být mumlání o zápachu

Premium
Šestatřicetiletý Jan Morávek v opilosti zavraždil svého rivala na ubytovně v...

Už při ranách pěstmi šlo letos v únoru muži na ubytovně v Žamberku o život. Když ho však spolubydlící ještě bodl nožem, na místě zemřel. Za jeho vraždu půjde Jan Morávek z Orlickoústecka na dlouho do...

12. října 2026  13:25

Policie už zná totožnost běžce, který po nehodě skočil do Vltavy a zachraňoval. Poděkuje mu

V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. (10....

Policie už zná identitu běžce, který v sobotu ráno neváhal po nehodě policejního vozu na Hlávkově mostě skočit do Vltavy a pomohl zachránit posádku. Policisté mu v nejbližší době osobně poděkují.

12. října 2026  13:22

Požár zničil nejstarší zastřešenou tržnici v Paříži. Fungovala pět století

Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des...

Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges v pondělí zničil požár. Jeho příčina zatím není jasná. Historickou památku oheň zachvátil v brzkých ranních...

12. října 2026  13:14

Vražda šumperské taxikářky: policie navrhla obžalobu, muži hrozí výjimečný trest

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Kriminalisté ukončili vyšetřování případu zavražděné čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku a pokusu vraždy dalších dvou lidí z letošního února. „Krajskému státnímu zástupci jsme předali spis s...

12. října 2026  12:37,  aktualizováno  13:02

KVÍZ: Kuriozity a výsledky letošních voleb. Vyzkoušejte se z 20 záludných otázek

Petr Hlaváček ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po...

Letošní komunální volby skončily, ve městech pomalu začínají skládat nové koalice. Zrodilo se také mnoho překvapení, jak u místních sdružení, tak u velkých parlamentních stran. Redakce iDNES.cz si...

vydáno 12. října 2026

Vítěz voleb v Praze 3 má v zastupitelstvu většinu, i tak bude jednat o koalici

Průběh rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.

Koalice TOP 09 a STAN v Praze 3 bude hledat koaličního partnera, i když má sama většinu 18 mandátů v 35členném zastupitelstvu. Uvedl to její lídr a dosavadní starosta městské části Michal Vronský...

12. října 2026  12:46

Británii opouštějí miliardáři. Nelíbí se jim daně ani nálada ve společnosti

I když nesporně je docela atypickým a výrazným kancelářským mrakodrapem, kde...

Londýn dlouhá léta přitahoval nejbohatší lidi světa. V poslední době však přibývá miliardářů, kteří britskou metropoli opouštějí. Některým vadí vyšší daně, jiným přístup vlády k bohatým podnikatelům....

12. října 2026  12:40

Ministerstvo vyzvalo Čechy: Do Saúdské Arábie cestujte jen v nezbytných případech

Z skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské Arábii...

České ministerstvo zahraničí v reakci na útoky na letiště v Rijádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani...

12. října 2026  12:30

Rusové jsou z Trumpa nadšení, jeho příměří už porušili. USA dál hrozí Kyjevu

Premium
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o energetickém příměří mezi Kyjevem a Moskvou reagovali s překvapením i Rusové. Potěšila je však jeho výzva k nahrazení ukrajinského prezidenta...

12. října 2026  12:05,  aktualizováno  12:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ve škole na jihu Francie střílel žák, zranil ředitele a učitelku

Policie zasahuje v jihofrancouzském městě Aubagne ve škole, kde se odehrál útok...

Při střelbě ve škole v jihofrancouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nuňez a...

12. října 2026  11:52,  aktualizováno  12:25

Koalici rozděluje inkluze, ohledně asistentů pedagogů se opět neshodla

Zasedání vlády. Na snímku ministr školství Robert Plaga (ANO). (12. října 2026)

Vládní koalice se v pondělí nedohodla ohledně financování asistentů pedagogů, jak to navrhuje ministr školství za ANO Robert Plaga. Motoristé sobě a SPD mají k jeho návrhu výhrady. Ministr školství...

12. října 2026  12:06,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.