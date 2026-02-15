Ukrajinci zaútočili na přístav Taman, tvrdí ruský gubernátor. Na místě vypukl požár

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
NATO překvapuje neúměrný počet ruských padlých. Ukrajinský kolaps letos nečeká
V posledních týdnech, kdy teploty opakovaně na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové zasahují energetický sektor a Ukrajinci se ocitají bez tepla a elektřiny. Kyjev v poslední době zaměřuje údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení nepřítele.
Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, OSN ale potvrdila, že ve válce přišly o život tisíce civilistů, včetně žen a dětí.