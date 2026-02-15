Ukrajinci zaútočili na přístav Taman, tvrdí ruský gubernátor. Na místě vypukl požár

Ukrajinský dronový útok poškodil přístav Taman, uvedl v neděli gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv. Na místě podle činitele propukl požár. Bližší podrobnosti v tuto chvíli nejsou známy.
Ukrajinští vojáci se účastní cvičení protivzdušné obrany v Černihivské oblasti....

Ukrajinští vojáci se účastní cvičení protivzdušné obrany v Černihivské oblasti. Na snímku je kultovní sovětský kulomet Maxim (11. února 2026) | foto: Reuters

Ruský voják dobrovolnické brigády BARS-16 operuje na frontové linii u města...
Vozidla čekají na vjezd na Krymský most ze strany vesnice Taman v Krasnodarském...
Vozidla čekají na vjezd na Krymský most ze strany vesnice Taman v Krasnodarském...
Vozidla čekají na vjezd na Krymský most ze strany vesnice Taman v Krasnodarském...
Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

NATO překvapuje neúměrný počet ruských padlých. Ukrajinský kolaps letos nečeká

V posledních týdnech, kdy teploty opakovaně na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové zasahují energetický sektor a Ukrajinci se ocitají bez tepla a elektřiny. Kyjev v poslední době zaměřuje údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení nepřítele.

Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, OSN ale potvrdila, že ve válce přišly o život tisíce civilistů, včetně žen a dětí.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Kdo je začerněn v Epsteinových spisech? Americkým zákonodárcům přijde dopis

Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...

Americké ministerstvo spravedlnosti poslalo dopis zákonodárcům týkající se začernění v dokumentech vztahujících se k zesnulému sexuálnímu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi.

Ukrajinský dronový útok poškodil přístav Taman, uvedl v neděli gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv. Na místě podle činitele propukl požár. Bližší podrobnosti v tuto chvíli nejsou známy.

Děti neví, co je sleva 50 %, či akce 2 plus 1. Školy neučí praktické věci, říká expertka

Lucie Ellingerová

Učitelům pomáhá s finančním vzděláváním žáků. Digitální platforma Skoala je srozumitelná a zábavná. „Máme v programu už 7 240 učitelů z 2 600 základních a středních škol,“ podotýká Lucie Ellingerová...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Na čem ušetříme, ptají se chudší domácnosti. Trápí je ceny jídla i bydlení

ilustrační snímek

Rozpočty nízkopříjmových domácnosti, které nemají ani 25 tisíc korun měsíčně, napíná růst energií, potravin a nákladů na bydlení. A i když by se letos měla situace zlepšit, velká část z nich hledá,...

Tři Češi přijeli, aby se stali vojáky v Izraeli. Jména jsou tabu, popisuje jeden z nich

Izraelská armáda při výcviku. Stejnou uniformu jako tito izraelští vojáci nyní...

Od naší spolupracovnice v Izraeli „Hebrejsky raději nemluvme,“ říká mi J., když nám dají vybrat, jestli spolu budeme mluvit hebrejsky, nebo anglicky. Sice se představil, ale máme dohodu – jména jsou tabu, protože izraelští vojáci...

Věčný spor o Hrubý Rohozec může skončit. Soud učinil krok k vrácení zařízení zámku

Šlechtic. Karel Des Fours Walderode na snímku z války.

Soudní spor trvá v Česku většinou tak rok, složitý dva, tři roky. Jsou ale i výjimky. Restituční spor šlechtického rodu Des Fours Walderode trvá 33 let, slovy třicet tři. Začal u okresního soudu, byl...

Opozičník Magyar v Mnichově ladí vztahy s lídry EU. Slibuje silnější spolupráci V4

Peter Magyar, předseda opoziční strany Tisza (14. února 2026)

Lídr maďarské opozice Péter Magyar v sobotu na bezpečnostní konferenci v Mnichově jednal s premiéry Německa, Polska či Rakouska o obnově vztahů a spolupráci v rámci V4. Zatímco průzkumy favorizují...

Část Česka zasype sníh, na Moravě a ve Slezsku napadne až 15 centimetrů

Pracovnice technických služeb ve Zbýšově u Brna sype sůl na chodník (30....

Do části Česka se vrací sněhová pokrývka, která zasáhne zejména jižní a východní polovinu území. Zatímco na severozápadě srážky ustanou, na Moravě a ve Slezsku může napadnout až 15 cm sněhu....

Ruské údery změnily elektrárnu na Ukrajině v pustinu. Oprava potrvá až roky

Pracovníci odklízejí trosky v těžce poškozené elektrárně ukrajinské společnosti...

Ačkoliv se všeobecně očekával masivní ruský útok na Ukrajinu, noční směna v jedné z elektráren, které často bývají terčem ruských úderů, se stejně nemohla nijak připravit. Když později dopadly na...

Pedofilové se umí do dětí lépe vcítit, mohli by být prospěšní, míní v dětství zneužitý

Lukáš Houdek

Jsou všude kolem nás, jen o nich nevíme, říkají odborníci o dospělých, které eroticky přitahují děti. Většina dokáže žít v rovnocenném alternativním partnerství. Anonymní statistický průzkum zachytil...

Velkolepý průvod a veselí. Podívejte se, jak v Roztokách u Prahy slavili masopust

Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)

Několikametrové maškary, veselí a stovky návštěvníků. Roztoky u Prahy zažily velkolepé oslavy masopustu. Jak vypadaly, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

