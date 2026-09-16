O požáru informoval po jednání slovenské vlády ministr obrany Robert Kaliňák. Na místě zasahovali podle serveru hnonline.sk záchranáři a nad budovou stoupal kolem 13. hodiny hustý dým.
Čírtek sdělil, že všichni zaměstnanci byli bezprostředně evakuováni, nikdo nebyl zraněn. „Požár je aktuálně lokalizován. Výroba v zasaženém provozu byla v souvislosti s událostí dočasně přerušena,“ doplnil. Rozsah způsobených škod ještě není znám.
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„Společnost plně spolupracuje s hasiči a příslušnými orgány. Vzhledem k rozsahu výrobních kapacit skupiny CSG na Slovensku i v dalších zemích nepředpokládáme, že by tato událost měla dopad na plnění závazků vůči zákazníkům,“ uvedl Čírtek.
ZVS holding patří podle hnoline.sk mezi významné slovenské výrobce dělostřelecké munice. Společnost je z poloviny spravována státní firmou DMD Group a z poloviny firmou MSM Group.