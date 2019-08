Sibiř lehá popelem, většinu požárů ani nehasí. Ekologická zkáza je obrovská

12:21 , aktualizováno 12:21

Požáry na ruské Sibiři dosahují obrovských rozměrů a mohou mít velký vliv na životní prostředí. Podle britského serveru BBC se od začátku června až do konce července jen kvůli nim uvolnilo do ovzduší více než sto megatun oxidu uhličitého. To je tolik, kolik vyprodukuje obyvatelstvo Belgie za jeden rok.