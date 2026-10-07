Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hořelo i moře. Tanker u Soči uhasili, ekologická katastrofa nehrozí, tvrdí Rusko

Autor: ,
  14:45
Ruští záchranáři uhasili požár na palubě ropného tankeru, který nedaleko černomořského letoviska Soči v úterý napadla bezposádková plavidla, uvedla ve středu agentura Interfax s odvoláním na ruské úřady. Tanker Aframax Rio s nákladem ropy se plavil pod vlajkou Libérie, jeho posádku čítající 23 námořníků se podařilo zachránit.

„Záchranné lodě nadále dohlížejí na situaci s tankerem. Náklad ropy neznečistil moře. Uskupení sil ministerstev dopravy, pro mimořádné situace, obrany a Krasnodarského kraje zahajuje likvidaci následků,“ uvedlo ruské ministerstvo dopravy.

Stoupající kouř z tankeru nedaleko Soči, který podle ruského ministerstva dopravy vzplanul poté, co byl napaden bezpilotním plavidlem. (6. října 2026)
Nedaleko ruského černomořského letoviska Soči hoří ropný tanker. (6. října 2026)
Nedaleko ruského černomořského letoviska Soči hoří ropný tanker. Na moři vzplála i ropa. (7. října 2026)
Soči hoří. Ukrajinské drony zasáhly ropný sklad v černomořském přístavu
13 fotografií

Ruský úřad pro ochranu přírody už dříve ujistil, že požár tankeru nezpůsobil ekologickou katastrofu.

Tanker s indickou posádkou podle portálu The Moscow Times plul z ruského přístavu Novorossijsk do Indie s nákladem 100 tisíc tun ropy.

U ruského Soči hoří ropný tanker. Vzplálo i moře, oblohu zahalil temný kouř

Úřady v Soči kvůli požáru tankeru omezily přístup na pobřežní promenády a pláže. „Prosím obyvatele i návštěvníky Soči, aby se nevystavovali nebezpečí,“ uvedl v úterý starosta města Andrej Prošunin. Podle portálu Meduza lidé neměli ani otevírat okna.

Na fotografiích a videích zveřejněných online bylo vidět, jak z místa stoupá mohutný kouř, který byl viditelný i z pobřeží, napsala už dříve ruská služba BBC.

Některé telegramové kanály jako ruský proválečný portál Dva majora (Dva majoři) obvinily z incidentu Ukrajinu. Kyjev se k těmto zprávám zatím nevyjádřil.

V Soči dokončili přestavbu Putinova sídla. Kvůli útokům tam ale přestal jezdit

Tanker Aframax Rio je na ukrajinské černé listině kvůli zapojení do ruské stínové flotily, kterou Moskva používá k obcházení protiruských sankcí.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi a součástí bojů jsou i útoky na plavidla v Černém moři, které obě strany před časem zesílily.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Žloutenka A nečekaně sílí. Epidemie trvá už třetí rok, zemřely desítky lidí

Premium
ilustrační snímek

Epidemie žloutenky A, která se v Česku šíří už třetím rokem, měla postupně vyhasínat. Jenže opět sílí. Ve většině krajů onemocnělo v září víc lidí než v srpnu. Počet 117 případů je nejvyšší za...

7. října 2026  14:58

Kolikrát ji bolševici vláčeli po zemi jako mě? kritizoval Klempíř projev spisovatelky

Ministr kultury Oto Klempíř se zúčastnil slavnostního zahájení Frankfurtského...

Ministr kultury Oto Klempíř zareagoval na kritický projev spisovatelky Radky Denemarkové během úterního zahájení Frankfurtského knižního veletrhu. V rozhovoru pro média uvedl, že přes pískání a...

7. října 2026  14:51

Starosta využil zastupitelstvo městského obvodu k volební prezentaci, tvrdí advokát

Sporná prezentace volebního uskupení starosty Hošťálkovic Jiřího Jurečka na...

Spor kolem zářijového zastupitelstva v ostravských Hošťálkovicích má pokračování. Advokát Petr Kausta podal státnímu zastupitelství podnět k prověření, zda při jednání obvodu nedošlo v souvislosti s...

7. října 2026  14:49

Nejčastější otázky k volbám: jak se dávají preferenční hlasy a co je velký křížek?

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026

Koho zaškrtnout v letošních komunálních volbách a koho volit do Senátu? To jsou sice hlavní, ale nikoli jediné otázky, které těsně před svátkem demokracie trápí uvědomělé občany. Označování kandidátů...

7. října 2026  14:46

Hořelo i moře. Tanker u Soči uhasili, ekologická katastrofa nehrozí, tvrdí Rusko

Stoupající kouř z tankeru nedaleko Soči, který podle ruského ministerstva...

Ruští záchranáři uhasili požár na palubě ropného tankeru, který nedaleko černomořského letoviska Soči v úterý napadla bezposádková plavidla, uvedla ve středu agentura Interfax s odvoláním na ruské...

7. října 2026  14:45

„Oranžový mor“. V Evropském parlamentu se objevila socha nahého Trumpa

Oranžový mor. Ve Štrasburku vystavili sochu nahého Trumpa

V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku se objevila satirická pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa sedícího na ramenou hubeného muže. Nese název Oranžový mor. Dánský sochař Jens...

7. října 2026  13:44,  aktualizováno  14:34

Praha má další parkovací dům. Do toho na Opatově se vejde pět set aut

Do nového parkovacího domu na Opatově se vejde bezmála 500 aut. (7. října 2026)

Na pražském Jižním Městě u stanice metra C Opatov funguje nový parkovací dům pro 495 aut, jehož výstavba vyšla hlavní město na 663,8 milionu korun bez DPH. Slavnostně ho otevřeli zástupci magistrátu,...

7. října 2026  14:34

Cizinci podvedli stovky lidí a firem přes falešné e-shopy, měli i zákaznickou linku

Ilustrační snímek

Olomoučtí kriminalisté odhalili tři cizince podezřelé z vytvoření podvodných internetových obchodů, přes které obrali oběti o 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem z různých míst v...

7. října 2026  14:03,  aktualizováno  14:24

Rajchl, úspěšní sportovci či kavárník. Na kandidátkách v Hradci jsou známá jména

Magistrát města Hradce Králové

Šestadevadesátiletý držitel světového rekordu. Poslanec často kritizovaný za šíření dezinformací, který si vykoledoval nálepku ruský agent. Někdejší trenér fotbalové Sparty. Nebo vědkyně, jež...

7. října 2026  14:18

Volby 2026 ONLINE: Pavel se voleb nezúčastní, potvrdil Hrad

Sledujeme online
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...

Česko čekají v pátek 9. a v sobotu 10. října komunální a senátní volby. Veškeré dění sledujte v podrobné online reportáži iDNES.cz.

6. října 2026  21:53,  aktualizováno  7. 10. 14:10

RECENZE: Tuctovou gangsterku nespasí dredatý Jakub Štáfek ani slovenský folklór

Premium
Lukáš Latinák a Jakub Štáfek ve filmu Šipkaři

Producent představoval česko-slovenský film Šipkaři slovy „crazy až experiment“ či „podkarpatský Guy Ritchie“. Model periferních gangsterek novinka opravdu opisuje, jenže Ritchie je už dávno jinde a...

7. října 2026

Další nakažený morem? WHO žádá Rusko o informace, Trump chce mluvit s Putinem

V Šelechovu místní zachytili pracovníka nemocnice v celotělovém obleku. Podle...

Světová zdravotnická organizace (WHO) požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Kreml uvedl, že Rusko organizaci o...

7. října 2026  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.