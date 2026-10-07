Hořelo i moře. Tanker u Soči uhasili, ekologická katastrofa nehrozí, tvrdí Rusko

„Záchranné lodě nadále dohlížejí na situaci s tankerem. Náklad ropy neznečistil moře. Uskupení sil ministerstev dopravy, pro mimořádné situace, obrany a Krasnodarského kraje zahajuje likvidaci následků,“ uvedlo ruské ministerstvo dopravy.
Ruský úřad pro ochranu přírody už dříve ujistil, že požár tankeru nezpůsobil ekologickou katastrofu.
Tanker s indickou posádkou podle portálu The Moscow Times plul z ruského přístavu Novorossijsk do Indie s nákladem 100 tisíc tun ropy.
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U ruského Soči hoří ropný tanker. Vzplálo i moře, oblohu zahalil temný kouř
Úřady v Soči kvůli požáru tankeru omezily přístup na pobřežní promenády a pláže. „Prosím obyvatele i návštěvníky Soči, aby se nevystavovali nebezpečí,“ uvedl v úterý starosta města Andrej Prošunin. Podle portálu Meduza lidé neměli ani otevírat okna.
Na fotografiích a videích zveřejněných online bylo vidět, jak z místa stoupá mohutný kouř, který byl viditelný i z pobřeží, napsala už dříve ruská služba BBC.
Některé telegramové kanály jako ruský proválečný portál Dva majora (Dva majoři) obvinily z incidentu Ukrajinu. Kyjev se k těmto zprávám zatím nevyjádřil.
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V Soči dokončili přestavbu Putinova sídla. Kvůli útokům tam ale přestal jezdit
Tanker Aframax Rio je na ukrajinské černé listině kvůli zapojení do ruské stínové flotily, kterou Moskva používá k obcházení protiruských sankcí.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi a součástí bojů jsou i útoky na plavidla v Černém moři, které obě strany před časem zesílily.