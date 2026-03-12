Nejdřív nefunkční WC, teď požár prádelny. Největší letadlovku USA sužují pohromy

Autor: ,
  17:11
V prádelně americké letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která je největší na světě, ve čtvrtek vypukl požár, při kterém dva námořníci utrpěli zranění. Na síti X to oznámilo americké námořnictvo s tím, že oheň nesouvisel s válečnými operacemi proti Íránu, kterých se loď účastní. Námořnictvo dále sdělilo, že plavidlo je plně funkční.
Letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford opouští záliv Souda na...

Letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford opouští záliv Souda na ostrově Kréta. (26. února 2026) | foto: AP

Prádelně americké letadlové lodi USS Gerald R. Ford (19. října 2022)
Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má...
Nejmodernější letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford operující...
Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....
59 fotografií

„Pohon lodi nebyl nijak poškozen,“ uvedlo velitelství americké páté flotily, která působí v Perském zálivu, Rudém moři, Arabském moři a v části Indického oceánu. O pohon této letadlové lodi, která dala jméno celé třídě těchto plavidel, se starají dva jaderné reaktory.

Achillova pata největší letadlové lodi? Námořníci si stěžují na nefunkční záchody

O zraněných námořnících flotila uvedla, že jsou ve stabilizovaném stavu a nejsou ohroženi na životě. Podrobnosti známé nejsou. Požár dostala mezitím posádka pod kontrolu.

Letadlová loď USS Gerald R. Ford s doprovodnými plavidly je v současné době v Rudém moři, odkud poskytuje podporu americké operaci Epic Fury (Epická zuřivost) proti Íránu.

Američané na islámskou republiku útočí společně s Izraelci, Teherán pak podniká protiútoky, při kterých provádí údery na americké základny v regionu a na další cíle na Blízkém východě.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

České publikum je nejnáročnější, v zahraničí stačí méně, líčí šéf slavného cirkusu

Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty. Na...

Už 75 let brázdí slavný Cirkus Humberto Českou republiku i Evropu. Letošní sezonu nyní odstartoval v Brně. Stany a maringotky přijely na konci února na jih města do Komárova. Známý cirkus patří mezi...

12. března 2026  17:36

Pražané nejsou spokojení s bydlením. Trápí je cena i dostupnost, říká průzkum

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Polovina Pražanů není spokojená s dostupností bydlení v hlavním městě. Vyplývá to z výzkumu agentury STEM/MARK. Bytová situace se podle nich málo řeší. Nejvíce je trápí ceny nemovitostí a jejich...

12. března 2026  17:15

Namol opilý řidič usnul na křižovatce. Přivolaní policisté se nestačili divit

ilustrační snímek

Na křižovatce ve Zlíně ve středu odpoledne usnul za volantem auta opilý řidič. Přivolaným policistům nadýchal 4,3 promile. Po dechové zkoušce se muž nebyl schopný z auta sám dostat ven. Skončil v...

12. března 2026  17:07,  aktualizováno  17:12

Nejdřív nefunkční WC, teď požár prádelny. Největší letadlovku USA sužují pohromy

Letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford opouští záliv Souda na...

V prádelně americké letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která je největší na světě, ve čtvrtek vypukl požár, při kterém dva námořníci utrpěli zranění. Na síti X to oznámilo americké námořnictvo s tím,...

12. března 2026  17:11

Ropa jako tlouštík na houpačce? Sny o totálním zničení Íránu štěpí republikány

Premium
Donald Trump (11. března 2026)

Válka v Íránu štěpí americké republikány na dva tábory. Zatímco senátní jestřábi odmítají ústup před totálním vítězstvím, ceny ropy nad 100 dolary mohou rozhodovat listopadové volby do Kongresu. Do...

12. března 2026

Socha maršála Koněva odstraněná z Bubenče půjde do muzea na Hradčany

Praha 6 začala ráno odstraňovat sochu generála Ivana Stěpanoviče Koněva v...

Socha sovětského maršála Koněva, kterou radnice Prahy 6 nechala před lety odstranit z náměstí Interbrigády, bude vystavená v Muzeu paměti XX. století. Lidé si ji budou moci prohlédnout zřejmě od...

12. března 2026  16:46

Na Írán jsme zaútočili bez jasného plánu na změnu režimu, říkají izraelští činitelé

Billboard v Tel Avivu vyjadřující dík Donaldu Trumpovi (12. března 2026)

Podle několika zdrojů z prostředí izraelských bezpečnostních složek nemá země realistický plán týkající se Íránu. Představa, že v zemi dojde po útoku k povstání tamních obyvatel a změně režimu, byla...

12. března 2026  16:41

Jste samozvanci! Rozpolcené Vážany se hádají kvůli odtržení od Kroměříže

Obyvatelé kroměřížské místní části Vážany debatovali o odtržení od Kroměříže....

Narvaný sál hostince U Klimešů, překřikování a planoucí emoce. Veřejné setkání obyvatel kroměřížské místní části Vážany, kteří se sešli kvůli úvahám o odtržení od města, trvalo hodně přes dvě hodiny...

12. března 2026  16:34

Trumpovi to vysvětlíme, opáčil Babiš na dotaz k výši výdajů na obranu

Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (3. března 2026)

„Budeme plnit naše závazky v NATO,“ prohlásil ve Sněmovně premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Na plnění závazků České republiky v Severoatlantické alianci a na výši výdajů na obranu, které se...

12. března 2026  13:55,  aktualizováno  16:20

Babiš s tlakoměrem i odhalení rizikových znamének. Na vládě uspořádali Den zdraví

Den zdraví na Úřadu vlády, který byl připraven pro zaměstnance jako možnost...

Na Úřad vlády ve čtvrtek zavítaly týmy odborníků z celé škály medicínských odvětví. V rámci Dne zdraví se zde snažily zaměstnance Strakovy akademie přimět k větší a preciznější prevenci. Podle...

12. března 2026  16:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hvězda seriálů Koruna a Akta X má práci v řetězci. Bude ředitelkou komplimentů

Gillian Anderson jako šéfka komplimentů v M&S

Hvězda seriálů Akta X, Koruna nebo Sexuální výchova Gillian Anderson má na vizitce novou funkci. Stala se vůbec první Chief Compliments Officer (CCO) britského řetězce Marks & Spencer. Než ale...

12. března 2026  16:18

USA kritizují Česko za výdaje na obranu. Tvrzení o více než 2 procentech neuznávají

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whittaker. (17. června 2025)

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se na sociálních sítích opřel do České republiky za to, že výdaje na obranu nedosahují ani zdaleka pěti procent, které podle něj současná bezpečnostní...

12. března 2026  15:47,  aktualizováno  16:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.