Vyšetřování má zjistit příčinu neštěstí, uvedla televize TVN 24 s odvoláním na mluvčího prokuratury. K vyšetřování se mají připojit také zástupci státní komise pro vyšetřování leteckých neštěstí.
Letoun, který se zřítil během hašení, patřil státním lesům a vzlétl z varšavského letiště Babice. Vyšetřovatelé hodlají prozkoumat trosky letadla a vyslechnout svědky. Plánována je také pitva pilotova těla.
|
Polsko potvrdilo zadržení dvou občanů kvůli útoku v Pardubicích. Jsou ve vazbě
„To vše je vedeno s cílem zjistit průběh událostí a příčiny neštěstí a případně také to, zda má někdo nést trestní odpovědnost,“ vysvětlil mluvčí Rafal Kawalec.
Ministr vnitra Marcin Kierwiński novinářům řekl, že by bylo předčasné hovořit o podrobnostech letecké katastrofy. Příčiny „této strašné nehody“ bude zjišťovat prokuratura a státní vyšetřovací komise, řekl.
|
V Austrálii se při hašení požárů zřítil letoun, tříčlenná posádka zahynula
Polští hasiči od úterního poledne bojují s lesním požárem v okolí okresního města Bilgoraj na jihovýchodě země. Plameny zachvátily 250 hektarů lesa v přírodním parku Puszcza Solska, který patří do evropské sítě Natura 2000. S ohněm bojují stovky hasičů, vrtulníky a letadla. V místních lesích platí nejvyšší výstraha před nebezpečím požárů.