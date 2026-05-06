Při hašení obřího požáru v Polsku se zřítil letoun, pilot zemřel

Autor: ,
  12:24
Během hašení rozsáhlého požáru na jihovýchodě Polska se v úterý pozdě večer zřítil letoun polské výroby M-18 Dromader, jeho pilot zahynul. Neštěstí vyšetřuje prokuratura, informují polská média. Od rána pokračuje zkoumání místa katastrofy.
Hasičské auto projíždí kouřem z lesního požáru na jihovýchodě Polska. (6. května 2026) | foto: Reuters

Vyšetřování má zjistit příčinu neštěstí, uvedla televize TVN 24 s odvoláním na mluvčího prokuratury. K vyšetřování se mají připojit také zástupci státní komise pro vyšetřování leteckých neštěstí.

Letoun, který se zřítil během hašení, patřil státním lesům a vzlétl z varšavského letiště Babice. Vyšetřovatelé hodlají prozkoumat trosky letadla a vyslechnout svědky. Plánována je také pitva pilotova těla.

„To vše je vedeno s cílem zjistit průběh událostí a příčiny neštěstí a případně také to, zda má někdo nést trestní odpovědnost,“ vysvětlil mluvčí Rafal Kawalec.

Ministr vnitra Marcin Kierwiński novinářům řekl, že by bylo předčasné hovořit o podrobnostech letecké katastrofy. Příčiny „této strašné nehody“ bude zjišťovat prokuratura a státní vyšetřovací komise, řekl.

Polští hasiči od úterního poledne bojují s lesním požárem v okolí okresního města Bilgoraj na jihovýchodě země. Plameny zachvátily 250 hektarů lesa v přírodním parku Puszcza Solska, který patří do evropské sítě Natura 2000. S ohněm bojují stovky hasičů, vrtulníky a letadla. V místních lesích platí nejvyšší výstraha před nebezpečím požárů.

