Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Nejhorší dny jsme snad už překonali, doufá Francie. Požár u Bordeaux se nešíří

Autor: ,
  12:27aktualizováno  13:06
Po devíti dnech zápolení hasičů s rozsáhlým lesním požárem ve francouzském departementu Gironde převládá na místě přírodní katastrofy optimismus. Oheň, který pohltil 42 tisíc hektarů lesa, se již několik dní nerozšiřuje, na určitých místech je však stále aktivní. Zpět do svých domovů se tak mohly vrátit desetitisíce lidí. Tamní úřady také postupně ruší dopravní omezení.

„Jsme odhodlaní a optimističtí,“ uvedl ministr vnitra Laurent Nuňez. Podle něj se lze domnívat, že nejhorší dny se již podařilo překonat. Podobně ve čtvrtek večer hovořila také prefektka departementu Gironde Sophie Brocasová. „Máme dojem, že se vracíme k normálnímu životu a že se situace začíná výrazně zlepšovat,“ sdělila novinářům.

Fotografie lesa u francouzské vesničky Le Porge po ničivém požáru (31. července 2026)
Fotografie lesa u francouzské vesničky Le Porge po ničivém požáru (31. července 2026)
Fotografie lesa u francouzské vesničky Le Porge po ničivém požáru (31. července 2026)
Fotografie lesa u francouzské vesničky Le Porge po ničivém požáru (31. července 2026)
55 fotografií

S klesajícími teplotami a vysokou vlhkostí vzduchu byly podle místních úřadů noční povětrnostní podmínky příznivé. Situaci označily za stabilní, zdůraznily ale, že kvůli boji s požárem zůstávají v plném rozsahu mobilizované všechny síly.

Na místě je nasazeno 3 300 hasičů, z nichž 267 utrpělo zranění, 1 500 vojáků a 1 250 policistů a četníků. S požárem bojují za podpory leteckých prostředků, ale také místních zemědělců, lesníků a dobrovolníků.

Francouzské úřady v pátek oznámily zrušení evakuačního opatření pro dalších přibližně 20 tisíc obyvatel z měst Biganos a Audenge ležících v Arcachonském zálivu. Konec evakuace platí také pro prázdninová střediska v Lacanau.

Více než polovina z 224 tisíc evakuovaných obyvatel a turistů se tak již mohla vrátit do svých domovů či míst pobytu. Část evakuačních nařízení zrušily úřady již ve středu, další pak ve čtvrtek.

Záblesk naděje? Francie vyhlíží příznivější počasí, zadržela podezřelé ze žhářství

Úřady znovu otevřely dálnici A63 spojující město Bordeaux se španělskými hranicemi. Přístup na poloostrov Cap Ferret však zůstává uzavřen, protože jediná silnice, která tuto populární turistickou destinaci spojuje s pevninou, vede přes spálené oblasti. Požár na jihozápadě Francie zničil rozsáhlé plochy borovicových lesů, které byly po období sucha vysoce hořlavé, a také několik stovek domů.

Francie zažívá bezprecedentní sezonu lesních požárů. Rozloha spálené plochy již překonala dosavadní rekord z roku 2022. Vedle departementu Gironde zasáhly letos požáry také jihovýchod Francie, hořelo i v lese u Fontainebleau nedaleko Paříže.

Z domovů jim zbyla jen suť. Úřady chránily před požáry spíš milionáře, zuří místní

V souvislosti s požáry zatím za letošní rok ve Francii zadrželi 308 podezřelých, informoval v pátek ministr vnitra Laurent Nuňez. Dvě třetiny z nich byly zadrženy kvůli podezření ze žhářství a 33 je buď ve vazbě, nebo již odsouzeno.

Devět z deseti požárů vznikne vinou lidí a ve zbývajících deseti procentech tvoří značnou část blesky, píše AFP. Požáry v Gironde, které jsou zatím nejrozsáhlejší za letošní rok, vznikly podle prvních výsledků vyšetřování náhodou, pravděpodobně při prořezávání křovin pod elektrickým vedením. Požár u Fontainebleau pak podle tamní prokuratury vznikl kvůli opravným pracím na svodidlech dálnice A6.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

S masovou migrací jsme měli pravdu, řekl Macinka k Ceutě. Španělska se ale zastal

Tisková konference ministra zahraničí Petra Macinky (31. července 2026)

Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka nevidí důvod vylučovat Španělsko ze Schengenu nebo ho jinak trestat za to, že nezvládá příval migrantů z Afriky. Španělsko přiznalo, že za jeden...

31. července 2026  11:49,  aktualizováno  13:10

Nejhorší dny jsme snad už překonali, doufá Francie. Požár u Bordeaux se nešíří

Fotografie lesa u francouzské vesničky Le Porge po ničivém požáru (31. července...

Po devíti dnech zápolení hasičů s rozsáhlým lesním požárem ve francouzském departementu Gironde převládá na místě přírodní katastrofy optimismus. Oheň, který pohltil 42 tisíc hektarů lesa, se již...

31. července 2026  12:27,  aktualizováno  13:06

Jsem s vámi celým srdcem. Markéta Irglová se vyjádřila ke smrti Glena Hansarda

Glen Hansard a Markéta Irglová

Upřímnou soustrast vyjádřila rodině zesnulého irského hudebníka Glena Hansarda jeho bývalá partnerka, zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová. Společně tvořili skupinu The Swell Season a získali v...

31. července 2026  12:56

V Praze se v jeden den přiotrávilo plynem pět lidí, jeden případ skončil smrtí

ilustrační snímek

Záchranáři v Praze zasahovali ve čtvrtek u pěti případů otrav oxidem uhelnatým, jeden skončil smrtí. Řekl to jejich mluvčí Karel Kirs. Nynější vedra mohou zhoršit tah komínů odvádějící spaliny z...

31. července 2026  12:45

Pořád si dělali přestávky na kávu. Ukrajince šokovalo cvičení NATO

Vojenské cvičení NATO Aurora 26 ve Švédsku (5. května 2026)

Když se ukrajinští vojáci na jaře zúčastnili cvičení NATO ve Švédsku, nemohli uvěřit vlastním očím. Nejenže v roli nepřítele dokázali pomocí svých průzkumných a kamikaze dronů snadno vyřadit západní...

31. července 2026  12:42

Rodinná hádka přerostla v napadení nožem, útočníka viní z pokusu o vraždu

ilustrační snímek

Středeční konflikt v rodině v Hustířanech na Náchodsku přerostl v útok nožem. Jednačtyřicetiletý muž skončil poblíž domu s bodnořeznými poraněními. Kriminalisté už obvinili jeho dvaatřicetiletého...

31. července 2026  12:35

Zemřel František Laurin, bývalý šéf Divadla na Vinohradech a otec Sabiny Laurinové

Režisér František Laurin s dcerou Sabinou Laurinovou

V pátek 31. července zemřel ve věku 91 let František Laurin. Režisér, pedagog a divadelní ředitel se již delší dobu léčil v Nemocnici Na Homolce se srdečními potížemi. Zprávu o jeho skonu serveru...

31. července 2026  12:17

Do Česka dorazí silné bouřky. Zasáhnou několik krajů

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Do Česka odpoledne dorazí od severozápadu silné bouřky, budou postupovat na východ, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstraha konkrétně platí pro Prahu a kraje Středočeský, Karlovarský,...

31. července 2026  12:12

Posun v případu rekordního podvodu za 46 milionů. Policie zajistila část peněz

Magistrát města Hradce Králové

Několik milionů korun korun z odeslaných plateb v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se podařilo zajistit kriminalistům. Pracovnice zmíněné organizace v polovině července...

31. července 2026  12:10

Macinka odvolal šéfku Českých center. Stávají se z nich státní neziskovky, kritizuje

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka odvolal dosavadní šéfku Českých center Jitku Pánek Jurkovou. „Česká centra každoročně končí ve vysoké ztrátě,“ řekl Macinka, podle kterého se...

31. července 2026  8:54,  aktualizováno  11:55

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Migranti jako nátlakový nástroj? Maroko čelí spekulacím, Ceuta rozdráždila Itálii

Premium
Bezpečnostní síly hlídají lidi, kteří se pokoušejí přejít ze severomarockého...

Krize ve španělském městě Ceuta, kam se hrnou tisíce migrantů z Maroka, vyvolala diplomatickou krizi mezi Římem a Madridem. Itálie chce uzavřít schengenský prostor se Španělskem, to si předvolalo...

31. července 2026  11:55

Obchodníky s drogami zadrželi policisté krátce po předávce na benzince

Drogy zajištěné při domovní prohlídce. Byly jich více než dva kilogramy.

Dvojici recidivistů zadrželi 25. července policisté kvůli obchodům s drogami. V rukou mužů zákona skončil dvaapadesátiletý muž z Karlovarska a pětašedesátiletý muž z Chebska jen chvíli poté, co na...

31. července 2026  11:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.