Nejhorší dny jsme snad už překonali, doufá Francie. Požár u Bordeaux se nešíří

„Jsme odhodlaní a optimističtí,“ uvedl ministr vnitra Laurent Nuňez. Podle něj se lze domnívat, že nejhorší dny se již podařilo překonat. Podobně ve čtvrtek večer hovořila také prefektka departementu Gironde Sophie Brocasová. „Máme dojem, že se vracíme k normálnímu životu a že se situace začíná výrazně zlepšovat,“ sdělila novinářům.
S klesajícími teplotami a vysokou vlhkostí vzduchu byly podle místních úřadů noční povětrnostní podmínky příznivé. Situaci označily za stabilní, zdůraznily ale, že kvůli boji s požárem zůstávají v plném rozsahu mobilizované všechny síly.
Na místě je nasazeno 3 300 hasičů, z nichž 267 utrpělo zranění, 1 500 vojáků a 1 250 policistů a četníků. S požárem bojují za podpory leteckých prostředků, ale také místních zemědělců, lesníků a dobrovolníků.
Francouzské úřady v pátek oznámily zrušení evakuačního opatření pro dalších přibližně 20 tisíc obyvatel z měst Biganos a Audenge ležících v Arcachonském zálivu. Konec evakuace platí také pro prázdninová střediska v Lacanau.
Více než polovina z 224 tisíc evakuovaných obyvatel a turistů se tak již mohla vrátit do svých domovů či míst pobytu. Část evakuačních nařízení zrušily úřady již ve středu, další pak ve čtvrtek.
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Záblesk naděje? Francie vyhlíží příznivější počasí, zadržela podezřelé ze žhářství
Úřady znovu otevřely dálnici A63 spojující město Bordeaux se španělskými hranicemi. Přístup na poloostrov Cap Ferret však zůstává uzavřen, protože jediná silnice, která tuto populární turistickou destinaci spojuje s pevninou, vede přes spálené oblasti. Požár na jihozápadě Francie zničil rozsáhlé plochy borovicových lesů, které byly po období sucha vysoce hořlavé, a také několik stovek domů.
Francie zažívá bezprecedentní sezonu lesních požárů. Rozloha spálené plochy již překonala dosavadní rekord z roku 2022. Vedle departementu Gironde zasáhly letos požáry také jihovýchod Francie, hořelo i v lese u Fontainebleau nedaleko Paříže.
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Z domovů jim zbyla jen suť. Úřady chránily před požáry spíš milionáře, zuří místní
V souvislosti s požáry zatím za letošní rok ve Francii zadrželi 308 podezřelých, informoval v pátek ministr vnitra Laurent Nuňez. Dvě třetiny z nich byly zadrženy kvůli podezření ze žhářství a 33 je buď ve vazbě, nebo již odsouzeno.
Devět z deseti požárů vznikne vinou lidí a ve zbývajících deseti procentech tvoří značnou část blesky, píše AFP. Požáry v Gironde, které jsou zatím nejrozsáhlejší za letošní rok, vznikly podle prvních výsledků vyšetřování náhodou, pravděpodobně při prořezávání křovin pod elektrickým vedením. Požár u Fontainebleau pak podle tamní prokuratury vznikl kvůli opravným pracím na svodidlech dálnice A6.