Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Požár na jihu Norska se stále nedaří dostat pod kontrolu. Shořelo přes sto domů

Autor: ,
  12:17
Rozsáhlý požár ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než sto bytových jednotek, se stále nepodařilo dostat pod kontrolu a hašení pokračuje. Šíření ohně však podle policie již nehrozí. Norská média současný požár označují za nejrozsáhlejší v obytné oblasti v zemi od druhé světové války.

Podle policie mají hasiči o požáru dobrý přehled a v tuto chvíli jeho šíření nehrozí. Celkově ale úřady soudí, že požár stále není pod kontrolou. V postižené oblasti je stále značné teplo, což způsobuje, že se místy stále objevují další ohniska. Na hašení se podílí šest hasičských vrtulníků.

Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)
Hasiči na jihu Norska pokračují v boji s požárem
Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)
Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)
13 fotografií

Příčina požáru zatím není známá. Policie v sobotu informovala, že vyšetřování na místě požáru bude možné zahájit nejdříve příští týden. Požádala také veřejnost o fotografie a videozáznamy, které by mohly pomoci požár objasnit.

V Norsku bojují s nejrozsáhlejším požárem za 100 let. Popelem lehlo přes 100 bytů a domů

Rychle se šířící požár vypukl v pátek odpoledne v rezidenční čtvrti Krokstadelva, která je součástí města Drammen ležícího zhruba 40 kilometrů jihozápadně od Osla. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti, více než 400 lidí muselo být evakuováno.

Ze 100 domů je spáleniště. Požár se šířil neuvěřitelně rychle, říkají svědci v Norsku

Historici oslovení webem Dagbladet uvedli, že kromě požáru v jihozápadním Laerdalu v lednu 2014 se v Norsku za posledních 100 let nevyskytly žádné zvlášť rozsáhlé požáry. Požár v Laerdalu se tehdy označoval za největší v době míru od roku 1923 – popelem lehlo 42 budov, z toho 17 bylo domů. Krátce nato začalo ve Flatangeru v centrální části země hořet vřesoviště a 64 domů lehlo popelem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

Legitimizujete diplomacii rukojmích, nařkl Hřib Okamuru. Ten se hájí českými zájmy

Tomio Okamura (2. února 2026)

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib v nedělním duelu na CNN Prima NEWS kritizoval plánovanou cestu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) do Číny. Reagoval tak na nedávné zadržení českého občana v Číně,...

19. července 2026  12:10,  aktualizováno  12:27

Požár na jihu Norska se stále nedaří dostat pod kontrolu. Shořelo přes sto domů

Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)

Rozsáhlý požár ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než sto bytových jednotek, se stále nepodařilo dostat pod kontrolu a hašení pokračuje. Šíření ohně však...

19. července 2026  12:17

Rusko vyslalo na Kyjev nejvíce balistických raket od začátku války

Ruský útok na Kyjev si vyžádal minimálně jednu oběť (19. července 2026)

Nejméně jednu oběť a několik zraněných si vyžádaly ruské noční údery na Kyjev. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy v noci Rusové vypálili na hlavní město čtyři desítky balistických...

19. července 2026  7:24,  aktualizováno  11:53

Udeří silné bouřky, meteorologové zpřísnili výstrahu. Varují i před kroupami

Východ České republiky zasáhly bouřky. Kvůli počasí pořadatelé ruší některé...

Meteorologové zpřísnili nedělní výstrahu před silnými bouřkami pro jihovýchod a východ Česka. Aktuálně je vyhlášená s vysokým stupněm nebezpečí. Bouře mohou doprovázet nárazy větru o rychlosti až 90...

19. července 2026  11:44

Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina

Sexuolog Jaroslav Zvěřina (3. listopadu 2012)

Ve věku 83 let zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. V neděli o tom informoval výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP. „Odešel velký lékař, vědec, vysokoškolský pedagog a především významný...

19. července 2026  11:31

Benzin a nafta před končící regulací cen zdražují. Někde až o dvě koruny

Čerpací stanice Tank Ono na okraji Brna u Popovic, před ukončením vládní...

Pohonné hmoty v Česku v poslední den státní cenové regulace zdražují. Od pátku se zvýšila cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 někde až o korunu, cena nafty ještě výrazněji. O víkendu se pohonné...

19. července 2026  11:17

OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole

Colours of Ostrava 2026

Desítky tisíc lidí zaplnily na čtyři dny průmyslový areál Dolních Vítkovic, aby si vychutnaly už 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci překypovali radostí, mnozí zvolili...

19. července 2026  11:11

Metráž a dispozice ubývá. Mikrobyty v Praze mění rozměr bydlení

Na místě někdejších proslulých pekáren Odkolek ve Vysočanech vzniká projekt...

Nastává doba zmenšování. Před pár lety pro rodiny v metropoli průměrný standard představoval byt okolo 80 metrů čtverečních, nyní je to zhruba o pětinu méně. Rostoucí oblibě se však začínají těšit...

19. července 2026

Zdraví jako benefit. Firmy nově nabízejí prevenci či duševní péči

ilustrační snímek

Zaměstnanecké benefity jsou v Česku běžný způsob, jakým zaměstnavatelé v rámci náboru lákají potenciální uchazeče. Může to být více dnů dovolené, stravenky, sick days nebo občerstvení na pracovišti....

19. července 2026

Muž v Budějovicích skočil do Vltavy, policisté ho našli u jeho známého

V Českých Budějovicích pátrá policie po muži, který skočil z Dlouhého mostu do...

Rozsáhlé pátrání zaměstnalo policisty, hasiče i strážníky v Českých Budějovicích, když hledali muže, který brzo ráno skočil do Vltavy. Na místě navíc zanechal své osobní věci, informovala mluvčí...

19. července 2026  10:59

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Odveta za padlé. USA zasáhly íránskou protivzdušnou obranu a sklady raket

Síly Spojených států podnikly odvetný útok vůči Íránu za dva své vojáky padlé v...

Spojené státy v noci ze soboty na neděli zahájily novou sérii úderů na Írán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou...

19. července 2026  6:52,  aktualizováno  10:28

Vědci vyvíjejí systém, který zjednoduší vyhledávání srnčat ve vysoké trávě

Cílem vědeckého programu je vytvořit systém, který by dokázal část práce při...

Odborníci se snaží zjednodušit proces při vyhledávání srnčat v lukách a polích. Jeden operátor dohlédne na více dronů. Dobrovolníci, kteří každé jaro vyrážejí při sečích do terénu s pilotovanými...

19. července 2026  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.