Podle policie mají hasiči o požáru dobrý přehled a v tuto chvíli jeho šíření nehrozí. Celkově ale úřady soudí, že požár stále není pod kontrolou. V postižené oblasti je stále značné teplo, což způsobuje, že se místy stále objevují další ohniska. Na hašení se podílí šest hasičských vrtulníků.
Příčina požáru zatím není známá. Policie v sobotu informovala, že vyšetřování na místě požáru bude možné zahájit nejdříve příští týden. Požádala také veřejnost o fotografie a videozáznamy, které by mohly pomoci požár objasnit.
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V Norsku bojují s nejrozsáhlejším požárem za 100 let. Popelem lehlo přes 100 bytů a domů
Rychle se šířící požár vypukl v pátek odpoledne v rezidenční čtvrti Krokstadelva, která je součástí města Drammen ležícího zhruba 40 kilometrů jihozápadně od Osla. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti, více než 400 lidí muselo být evakuováno.
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Ze 100 domů je spáleniště. Požár se šířil neuvěřitelně rychle, říkají svědci v Norsku
Historici oslovení webem Dagbladet uvedli, že kromě požáru v jihozápadním Laerdalu v lednu 2014 se v Norsku za posledních 100 let nevyskytly žádné zvlášť rozsáhlé požáry. Požár v Laerdalu se tehdy označoval za největší v době míru od roku 1923 – popelem lehlo 42 budov, z toho 17 bylo domů. Krátce nato začalo ve Flatangeru v centrální části země hořet vřesoviště a 64 domů lehlo popelem.