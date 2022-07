V Saském Švýcarsku hasí devět vrtulníků, požár je proti Česku čtvrtinový

Požár se do Saského Švýcarska rozšířil v pondělí ráno z Národního parku České Švýcarsko, kde se oheň rozšířil na plochu 1200 hektarů. Na české straně musely být kvůli požáru evakuovány stovky lidí, v Německu k evakuaci zatím podle Schustera přistoupit nemuseli.

Na německé straně momentálně zasahuje zhruba 350 hasičů a 150 policistů. Požárníci zatím utrpěli podle saského ministra pouze drobná poranění.

„Hasiči bojují až na hranici vyčerpání,“ zdůraznil saský ministr vnitra Armin Schuster. Kvůli požárům zrušil dovolenou a vydal se do oblasti osobně zhodnotit situaci.

O mezinárodní pomoc bude podle něj požádáno až po vyčerpání německých kapacit. S plameny nyní bojují vrtulníky bundeswehru, spolkové policie a také soukromá helikoptéra.

Podle Floriana Engelmanna z německé meteorologické služby DWD mohou hasiči v Saském Švýcarsku doufat, že jim v následujících dnech vyjde vstříc počasí.

„Vítr slábne a do oblasti požáru přichází také déšť,“ sdělil Engelmann. Srážky se očekávají od pátku, ale teprve v sobotu mají přijít vydatné deště, které mohou skutečně zlepšit situaci. V noci z pátku na sobotu se vítr otočí směrem na českou stranu, podotkl Engelmann.

Saský ministr životního prostředí Wolfram Günther, který se společně s Schusterem vydal do zasažené oblasti, hovořil podle webu Sachsische.de o historické katastrofě. „V živé paměti nemáme podobnou situaci,“ sdělil. Upozornil, že požáry trápí také severní Sasko, a v souvislosti s přírodními katastrofami ve spolkové zemi zmínil dopady klimatických změn.

Schuster zdůraznil potřebu koordinace zásahu

Kvůli napjaté situaci v Sasku zpřísnilo hlavní město spolkové země Drážďany pravidla pro vstup do lesů na svém území. Nařízení bude platné až do konce září, za porušení zákazu hrozí pokuty 2 500 až 10 tisíc eur (61 tisíc až 246 tisíc korun).

Hasiči a armáda dohlížejí také na dohořívající les na jihu Braniborska, které sousedí se Saskem. Policejní vrtulník prozkoumává oblast pomocí termokamery, vyhledává menší ohniska požáru. Ke čtvrtečnímu ránu tam dál hořelo na zhruba 500 hektarech.

Schuster ve čtvrtek zdůraznil potřebu koordinace zásahu s Českou republikou. Česká a saská strana si podle něj vyměnily kontakty, aby mohly zejména letecký provoz nad oblastí sladit. Úspěšný může být zásah podle Schustera jedině tehdy, pokud se podaří zorganizovat co nejvíce hašení ze vzduchu.

Podle českého náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka si Česko a Sasko vymění styčné důstojníky. „Abychom věděli v reálném čase, co se děje,“ řekl Nováček. Dodal, že nasazení sedmi vrtulníků a čtyř letadel na české straně je dostatečné, konkrétně letadla se podle něj nyní soustředí právě na to, aby se požár nešířil dále do Německa.

27. července 2022

Požáry zuří také ve Francii

Požáry sužují také Francii, zejména jih země. V noci na čtvrtek se podařilo dostat pod kontrolu požár v departementu Ardeche, píše server stanice BFM TV. V Ardeche lidé nahlásili ve středu ráno osm menších ohnisek, do čtvrtečního rána se všechny tyto požáry podařilo zastavit.

Zasahovalo 650 hasičů a 1100 hektarů vegetace lehlo popelem. Prokuratura předpokládá, že ohně někdo úmyslně založil. Policie již zadržela několik lidí.

Podařilo se zastavit také plameny poblíž jihofrancouzského Montpellieru. Policie pro podezření ze žhářství zadržela jednoho dobrovolného hasiče. Úřady kvůli nebezpečí vzniku dalších požárů zakázaly vstup do několika lesů, v dalších platí jen zákaz rozdělávání ohňů a lesní práce.