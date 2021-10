VIDEO: Náklad lodi v plamenech. U Kanady hoří loď s těžební chemií

Šestnáct členů posádky bylo evakuováno, dalších pět ale zůstalo na palubě, aby bojovali s ohněm, uvedla kanadská pobřežní stráž v sobotním prohlášení.

Kanadská a americká pobřežní stráž spolupracují na zajištění enviromentálních rizik, společně sledují asi čtyřicet kontejnerů, které spadly přes palubu. Mohly by totiž být nebezpečné pro námořníky.

„Námořníkům se doporučuje, aby se drželi dál od oblasti. V současné době neexistuje žádné bezpečnostní riziko pro lidi na pobřeží, nicméně situace bude i nadále sledována,“ stojí v prohlášení pobřežní stráže.

Loď v pátek oznámila, že vplula do oblasti západně od úžiny Juan de Fuca, kde vládlo velmi špatné počasí.

„Je to velmi znepokojivé. Loď a kontejnery jsou velmi blízko města Victorie. Očekává se, že dnes večer udeří velká bouře. Obáváme se, že by to mohla být další ekologická katastrofa,“ řekl David Boudinot, ředitel ekologické organizace Surfrider Foundation Canada.

Podle údajů společnosti Eikon Refinitiv pluje Zim Kingston pod maltskou vlajkou a je spravován kyperskou společností Danaos Shipping Co Ltd.