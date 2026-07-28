Spálená plocha čtyřikrát větší než Paříž. Francie s obavou vyhlíží tropické čtyřicítky

Francouzská prefektura v Gironde kvůli očekávanému nárůstu teplot a změně povětrnostních podmínek evakuuje přibližně čtyři tisíce turistů z letoviska Lacanau.
Požár v Gironde hoří od minulého týdne. Za tu dobu již shořela plocha čtyřikrát větší než Paříž a donutila nejméně 220 tisíc lidí opustit své domovy. Přestože se plameny nešíří, úřady stále varují, že doutnající vegetace může vlivem počasí opět vzplanout.
Hasiči proto od rána pokračují ve vytváření protipožárních bariér, které mají zabránit případnému dalšímu šíření. Podle úřadů délka těchto bariér činí již 103 kilometrů.
Kvůli živlu navíc zůstává uzavřen úsek dálnice A63 z Bordeaux ke španělským hranicím a na jih od tohoto města nebudou jezdit vlaky s výjimkou trasy do Toulouse.
|
Požáry zahalily Bordeaux do hustého kouře, mezi místními zavládl strach
V posledních dnech hořelo také v sousedním departementu Landes. Zde už ale mají hasiči požár pod kontrolou. Oheň v Landes donutil evakuovat přes 30 tisíc lidí. Francouzský prezident Emmanuel Macron již v pondělí uvedl, že někteří z nich se mohou vrátit do svých domovů. Podle AFP se jedná o 15 tisíc lidí.
Celkem bylo od začátku roku 2026 ve Francii lesními požáry spáleno více než 116 tisíc hektarů. Podle premiéra Sébastiena Lecornua jde o nový rekord, který překonal rozsah požárů z roku 2022.