Největší maďarskou rafinerii zachvátil požár. Orbán slibuje přísné vyšetřování

  12:12
Hasiči zasahují v areálu rafinerie ve městě Százhalombatta nedaleko Budapešti, kde v pondělí večer vypukl požár. Ten se podařilo lokalizovat, uvedla v úterý společnost MOL, které zařízení patří. Příčiny požáru ani rozsah škod nejsou zatím jasné.

Plameny a hustý dým stoupající z areálu rafinerie byly vidět na kilometry daleko. Proti požáru zasahovali podnikoví hasiči i jednotky z okolí.

Společnost MOL uvedla, že bude restartovat jednotky v rafinerii, které nezasáhl požár. Firma dodala, že rafinerie se zaměří hlavně na pokrytí potřeb maďarského trhu a že zvažuje použití strategických rezerv.

Maďarský premiér Viktor Orbán slíbil, že indicent nechá vyšetřit. „Dnes ráno jsem o tom jednal s vedením společnosti MOL a ministrem vnitra. Dodávky paliva do Maďarska jsou zajištěny. Okolnosti požáru v ropné rafinerii v Százhalombattě budeme vyšetřovat co nejpřísněji,“ napsal na Facebooku.

Dunajská rafinerie je podle stránek společnosti MOL největším takovým zařízením firmy v Maďarsku. Výroba v ní začala v roce 1965. Rafinerie může ročně zpracovat až 8,1 milionu tun ropy.

Százhalombatta

Százhalombatta

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

