Apokalyptické výjevy jako z Bible. Místní popisují ničivý požár v Los Angeles

Šestasedmdesátiletý Zev Yaroslavsky toho v takřka čtyřmilionovém Los Angeles zažil mnoho. Desítky let zasedal v městské radě a přihlížel řadě přírodních katastrof. Dění posledních dnů však překvapilo i jeho. „Snad jediná věc, se kterou se dají aktuální požáry srovnat, je masivní zemětřesení. Jenže zemětřesení by alespoň mělo nějaké epicentrum,“ sdělil reportérům listu The Washington Post.

Pak ho přemohl kašel, regionem se totiž nese hustý dým, který je podobně nebezpečný jako plameny. Když Yaroslavsky popadne dech, pokračuje: „Požár je ale úplně všude, nikdo mu nedokáže utéct a nezáleží na tom, jak je daleko. Všichni dýcháme ten stejný vzduch. Když jsem dneska u dveří sbíral noviny, viděl jsem, jak z oblasti Eatonu stoupá hustý dým. Byl to až biblický výjev,“ dodává.

Antonio Villaraigosa byl starostou Los Angeles mezi lety 2005 až 2013. S odstupem vzpomíná, že rok co rok seděl ve vrtulníku a sledoval následky lesních požárů. „Víte, žiji tady celý svůj život a nikdy jsem nic podobného neviděl,“ popsal reportérům, zatímco každou chvíli očekával pokyn k evakuaci. „Palisades je v troskách, všechno je zničeno. Do obchodu Ralphs na Sunset Boulevard jsem chodil nakupovat a teď z něj nic nezbylo,“ smutní.

Plameny se v noci na čtvrtek rozšířily i do čtvrti celebrit Hollywood Hills a Studio City, kde zdevastovaly honosná sídla Anthonyho Hopkinse či Paris Hiltonové. Los Angeles ostatně v očích cizinců vždy platilo za město slávy, realitou však je ostrý kontrast mezi hrstkou celebrit a obyčejnými lidmi, kteří žijí v chudších čtvrtích.

Řádění živlů se nevyhnulo ani oblasti Highlands, kde většina domů vyrostla v sedmdesátých a osmdesátých letech a pro zájemce o život na dohled velkoměstu skýtala relativně levnou možnost bydlení. Domov zde našli zejména starší lidé a svobodní rodiče, kteří na jiné bydlení nemají peníze. Během úterý zde lehly popelem desítky domů.

Dramatická záchrana na poslední chvíli

Při chaotické evakuaci lidé prchali v autech i pěšky a v některých případech se dostali do bezpečí díky ochotě spoluobčanů. Ti pomohli v úterý Aaronovi Samsonovi a jeho 83letému tchánovi, napsala agentura AP. Dva muži byli v domě na předměstí Pacific Palisades. Neměli však auto a přes aplikaci Uber ani tísňovou linku se jim odvoz zajistit nedařilo. Samson nakonec na ulici zastavil jiného místního, který je i se zavazadly vzal do svého vozu.

Brzy se ovšem skupinka zasekla v dopravní zácpě, což byl při evakuaci Pacific Palisades osud mnohých obyvatel. Oheň se rychle blížil a policie lidem nařídila, aby pokračovali pěšky. To ale pro Samsonova tchána nebylo jednoduché, protože se zotavuje z nemoci a při chůzi používá chodítko. Samson mu ho podal a začal svého tchána povzbuzovat.

„Můj tchán mi říkal: ‚Aarone, když se dostaneme do situace, že budou plameny přímo u nás, tak prostě běž a nech mě tady‘,“ popisoval 48letý muž při středečním rozhovoru. Nakonec na to nedošlo, protože dvojici podruhé v krátkém čase pomohl jiný obyvatel, který právě projížděl okolo. Když viděl, jaké mají problémy, naložil je do auta a odvezl do nedaleké Santa Moniky. „Zachránili nás,“ řekl Samson o náhodných pomocnících. „Opravdu byli skvělí,“ dodal.

„Tohle je můj čtvrtý požár, ale vůbec první, při kterém jsem musela vzít nohy na ramena,“ popisuje čtyřiasedmdesátiletá Muffie Alejandrová z Eaton Canyon. Do bezpečí prchla v úterý, dočasné útočiště našli spolu s manželem a dvěma psy Mingusem a Clintonem v hotelu. „Nic horšího jsem nikdy neviděla,“ popisuje.

Historik D. J. Waldie, který strávil na předměstí Los Angeles celý život, dává k dobru staré lidové rčení: „U nás se říká, že když vítr fouká, tak je Los Angeles v plamenech. A teď se to opět ukázalo.“ Právě silný vítr může podle hasičů a meteorologů za rychlé šíření plamenů. „Jediné, na co teď místní myslí, je, že to nikdy neskočí,“ dodává.

FireMap.live 🔥🌎 @disaster_db 🚨 Palisades Fire Expands to 15,832 Acres

Today, the Palisades Fire has pushed west into Tuna Canyon en route to Malibu, now burning 15,832 acres.

Město duchů

Z předměstí Pacific Palisades se po kompletní evakuaci během pár hodin stalo město duchů. „Všichni neustále opakují, že je to neředěná apokalypsa, ale ani toto spojení plně nevystihuje, co se tady děje,“ hlásí z místa reportérka CNN Leigh Waldmanová. „Bude to znít podivně, ale považuji za štěstí, že jsme s nikým z místních nemohli mluvit. Znamená to totiž, že jsou evakuovaní a v bezpečí,“ dodala.

„Je to jako armagedon. To je jediné, co mě napadá,“ řekla Los Angeles Times Patrice Winterová, která společně s manželem provozuje pekárnu nedaleko Pacific Palisades. „To, co ukazují ve zprávách, je opravdu realita, nijak to nepřehánějí. Viděla jsem to na vlastní oči. Otřese to s vámi,“ uvedla.

Tony Espinoza musel společně s třináctičlennou rodinou opustit svůj dům v Pasadeně, dočasné útočiště našli u příbuzných v Las Vegas. „Utíkali jsme ve strašném spěchu, měli jsme pár hodin na zabalení. Naši sousedi byli pořád ve svém domě. My jsme přitom už skoro nemohli dýchat, všude po domě jsme měli filtry, ale nic nefungovalo,“ popisuje dramatické chvíle.

Ken Robinson popisuje, že do Runyon Canyon přišly plameny zničehonic. „Bylo to jako blesk z čistého nebe,“ tvrdí a ukazuje video, na kterém živel požírá oblíbenou oblast výletníků i místních, kteří sem chodili venčit psy. Nejde podle něj jen o to, že mnoho lidí přijde o domov. Samostatnou kapitolou je destrukce místních podniků, kde pracovali.

Potvrzuje to i Chris Groel z Pacific Palisades, který ještě před pár dny pracoval v jedné z místních kaváren. „Slyšel jsem hodně zkazek a musel jsem to vidět na vlastní oči. Lidé říkali, že kavárna lehla popelem. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že jsme zdrceni. Místní přijdou nejen o práci, ale taky o místa, která měla hluboko v srdci, jedním z těch míst je i naše Café Vita,“ popisuje Groel, zatímco postává před spálenou kavárnou. Ta fungovala přes dvacet let a Groel nyní netuší, zda ji provozovatel dokáže znovu otevřít. „Nejvíc mě šokovalo, jak to všechno bylo rychlé,“ dodává.

Lesní požáry, které pustoší oblast amerického Los Angeles, si podle posledních informací vyžádaly životy pěti lidí. Požár je nejničivější v moderní historii města, uvádějí zámořská média. Zničil přes dva tisíce různých staveb. Mnoho lidí podle záchranářů utrpělo zranění, jejich přesný počet ale není znám. Klíčové je nyní zlepšení povětrnostních podmínek.