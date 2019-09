V ohnivém infernu na výletní lodi u Kalifornie zmizelo 34 lidí

Požár podle místní televize KTLA vypukl náhle a zachvátil celou loď. Pěti lidem, údajně členům posádky, se podařilo zachránit skokem do moře, po ostatních zatím marně pátrají záchranáři.



Loď, která vzplála kolem půl čtvrté ráno místního času (půl hodiny po poledni SELČ), se ještě po třech hodinách snažily hasičské čluny uhasit.

Ostrov Santa Cruz, při jehož severním břehu loď plula, je vzdálený asi sto kilometrů západně od Los Angeles.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA