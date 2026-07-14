Uvedla to státní zástupkyně ve Fontainebleau Diane Ngomsiková. Hasič se podle ní přiznal k zapálení větviček pomocí benzínu a zapalovače. Druhý podezřelý se doznal k tomu, že požár založil odhozením cigaretového nedopalku.
V pondělí pozdě večer francouzská média psala o 1300 zasažených hektarech. Pondělí provázely nárazy větru, ten ale nyní celkově zeslábl. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez v úterý při oslavách francouzského státního svátku 14. července uvedl, že oheň se již nešíří, ale je potřeba ho zajistit.
„Počasí se v posledních hodinách trochu zlepšilo,“ potvrdil také prefekt departementu Seine-et-Marne Pierre Ory.
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Hasiči nyní v lese bojují se dvěma hlavními lesními požáry. První z nich vypukl v neděli pozdě odpoledne v okolí dálnice A6 vedoucí směrem na jihovýchod Francie a rozšířil se na plochu přibližně 1600 hektarů. Druhý požár vypukl v pondělí odpoledne v oblasti Faisanderie a zasáhl plochu přibližně 450 hektarů.
Do boje s plameny hasiči nasadili i vrtulníky a několik letadel Canadair. V úterý také začali používat buldozery, aby rozšířily cestu vedoucí do hořící oblasti. Práci komplikují členitý terén a rašelina, v níž se může podle prefekta šířit požár ještě několik dní.
„Důkazy naznačují úmyslné založení“
Nuňez již v pondělí večer informoval, že policie v souvislosti s případem zadržela dva lidi. Zároveň vyjádřil silné podezření, že požár někdo založil úmyslně.
„V okruhu jednoho kilometru bylo zjištěno asi deset míst, kde oheň vznikl, což naznačuje, že jej mohl někdo úmyslně založit,“ poznamenal. Podle zdrojů agentury AFP byl jedním ze zadržených 18letý muž, u kterého policie našla zapalovač a který měl ruce pokryté sazemi.
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Požár v oblasti vzdálené asi 60 kilometrů od francouzské metropole zuří od neděle. Evakuováno kvůli němu bylo přibližně tisíc lidí. Lesní masiv, v jehož blízkosti se nachází také známý zámek Fontainebleau, má rozlohu přibližně 23 tisíc hektarů.
Nuňez také v pondělí uvedl, že ve Francii spálily požáry od začátku letošního roku přibližně 32 tisíc hektarů porostu. „To je již nyní více než za celou sezonu 2025, a to je teprve 13. července,“ upozornil. Francie se potýká se třetí vlnou veder od začátku roku, která by se ale podle předpovědi měla chýlit ke konci.
Francouzský prezident Emmanuel Macron sdílel na síti X příspěvek zachycující úterní přehlídku u příležitosti státního svátku, které se účastnily také jednotky hasičů. „Zvláštní poděkování patří všem našim hasičům a záchranářům, kteří dnes bojují s požáry. Patří jim vděčnost národa,“ uvedl.