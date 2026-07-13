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Požár lesa v pařížském regionu pohltil už 800 hektarů. Do oblasti míří premiér

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  7:06
Do boje s ohněm úřady nasadily 700 hasičů, 200 pozemních vozidel a zhruba deset...

Do boje s ohněm úřady nasadily 700 hasičů, 200 pozemních vozidel a zhruba deset letadel a vrtulníků. Při zásahu utrpěli vážná zranění jeden hasič a jeden místní obyvatel. | foto: Profimedia.cz

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Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže již podle tamních hasičů sežehl okolo 800 hektarů porostu. Podle úřadů se jedná o katastrofu mimořádného rozsahu. Podle hasičů departementu Seine-et-Marne krátce po půlnoci plameny zpustošily především západní část lesa. Požár tam zuří od neděle.

Požár zatím není uhašen, ale přibližně 400 hasičů bojujících s plameny počítá s poklesem teplot přes noc, uvedl mluvčí hasičské a záchranné služby (SDIS) Paul-Edouard Laurain. Hasicí vrtulníky a letadla však musela s příchodem noci pozastavit práci.

„Cílem je zachránit životy a majetek“ zdůraznil mluvčí francouzských hasičů Eric Brocardi. Zasaženou oblast v pondělí ráno navštíví francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.

Česko pomáhá Francii v boji s lesními požáry. Vyslalo již druhý vrtulník

Lesní požáry sužují také jih Španělska. Předseda regionální vlády v Andalusii Juanma Moreno v neděli oznámil, že Nejtragičtější požár ve Španělsku za poslední dvě dekády si vyžádal už 13 obětí. Požár je už stabilizovaný a ohraničený. Oblast v pondělí navštíví španělský premiér Pedro Sánchez.

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