VIDEO: Hasiči na jihu Francie stále bojují s ohněm. Pohltil oblast větší než Paříž

  11:57
Francouzští hasiči třetí den bojují s rozsáhlým lesním požárem na jihu země. Oheň už spálil oblast větší než Paříž. Francouzský premiér François Bayrou živel označil za „katastrofu bezprecedentního rozsahu“. Spálená plocha dosahuje 16 000 hektarů a média informují o nejméně třinácti zraněných. Starší žena požár nepřežila.

Premiér ve středu navštívil zasažený region Aude. Uvedl, že požár, který se nedaří uhasit, souvisí se suchem a globálním oteplováním.

V boji s neúnavným ohněm podle webu BBC pokračuje 2 150 hasičů. Požár nepřežila starší žena, dalšího člověka úřady pohřešují. Média informují o nejméně třinácti zraněných.

Plameny rychle se šířícího lesního požáru ve středomořské oblasti Francie poblíž španělských hranic. (5. srpna 2025)
Francie čelí největšímu lesnímu požáru za desítky let
Auto projíždějící kolem lesního požáru ve středomořské oblasti Francie poblíž španělských hranic. (5. srpna 2025)
Požár poblíž Narbonne v jižní Francii pokračuje již druhým dnem. (6. srpna 2025)
25 fotografií

Hořet začalo v úterý poblíž vesnice La Ribaute. Podle úřadů jde o největší lesní požár, který zemi zasáhl od roku 1949, a zuřit může ještě několik dní. Hasičům pomáhají desítky letadel, kteří se plameny snaží hasit ze vzduchu.

„Požár je stále velmi aktivní a situace zůstává nepříznivá,“ řekla agentuře AFP generální tajemnice prefektury Aude Lucie Roeschová. V oblasti je nadále sucho, teploty stoupají a fouá silný vítr. Také jeden z vedoucích hasičských operací Christophe Magny potvrdil, že se plameny zatím nepodařilo dostat pod kontrolu.

Na jihu Francie stále zuří požár, jeden člověk zemřel. Hoří i ve Španělsku

Vesnice postižené ohněm jsou hlavně Lagrasse, Fabrezan, Tournissan, Coustouge a Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, informuje BBC. Úřady obyvatele vesnic vyzvaly, aby se nevraceli do svých domovů. Po regionu Aude je rozmístěno sedmnáct dočasných ubytovacích zařízení.

Do středečního večera oheň zničil nejméně pětadvacet domů. Úředníci informují o desítkách shořelých vozidel a přes 2 500 domácností nemá elektřinu. Některé silnice uzavřené z důvodu požárů byly v regionu opět zprovozněny.

Jih Francie spolu s částí Pyrenejského ostrova čelí od začátku týdne vlně veder.

