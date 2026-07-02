Jih Francie sužují rozsáhlé požáry. Hasiči bojují s větrem i vedrem

V departementech Aude a Hérault se požár, který vypukl ve středu pozdě odpoledne, rozšířil na plochu přibližně 900 hektarů.
„Oheň se pomalu rozšiřoval navzdory opatřením a prostředkům nasazeným v noci,“ uvádí ranní zpráva prefektury v Aude.
V nejintenzivnější fázi podle ní zasahovalo až 800 hasičů se 150 vozidly, ráno se k nim připojilo i hasičské letadlo.
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Dnešní podmínky mají být podle předpovědi nepříznivé, zejména kvůli silným poryvům větru. Vzhledem k vysokému riziku požárů jsou všechny lesy v departementu Aude uzavřeny pro veřejnost. Francouzská meteorologická služba zároveň varovala, že příští týden by oblast mohla zasáhnout další vlna extrémních veder. V šesti departementech u Středozemního moře proto platí výstraha před velmi vysokým rizikem požárů.
Severně od Marseille hasiči zasahují u požáru, který se rozšířil na 260 hektarů. Menší požár se jim podařilo ve čtvrtek ráno uhasit.
„Celou noc jsme bojovali v poměrně nepřístupné oblasti za extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek,“ uvedl velitel hasičů departementu Bouches-du-Rhône Jean-Luc Beccari.
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K hašení tohoto požáru, který si dosud nevyžádal žádné oběti, bylo nasazeno přibližně 200 hasičů včetně námořních hasičů z Marseille a posil z okolních departementů. Podle Beccariho bude požár kvůli nepříznivé předpovědi počasí představovat problém i během čtvrtečního dne.
Světová meteorologická organizace minulý týden varovala, že rekordní teploty, které na přelomu června a července více než týden sužovaly západní Evropu, zvyšují riziko lesních požárů. Důvodem je mimo jiné velmi nízká vzdušná vlhkost a vysušená vegetace.