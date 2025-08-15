Ve Španělsku shořelo území třikrát větší než Praha. Požáry sužují i Portugalsko

21:36
  21:36
Hasiči ve Španělsku, Portugalsku a Řecku v pátek pokračovali v boji s lesními požáry, což jim ztěžuje přetrvávající horko a sucho. Živel si na východě Portugalska podle agentury AFP vyžádal první oběť.
Požár v Portugalsku. (15. srpna 2025)

Požár v Portugalsku. (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Lesní požár ve Vilar de Condes ve španělské Galicii. (15. srpna 2025)
Vlajky Španělska a Galicie během požár ve Španělsku. (15. srpna 2025)
Lesní požár ve Vilar de Condes ve španělské Galicii. (15. srpna 2025)
Požár ve Španělsku. (15. srpna 2025)
Španělsko bojuje se 14 velkými požáry, ty největší zuří na severu a západě země. V autonomní oblasti Galicie na severozápadě území bylo v této souvislosti uzavřeno několik dálnic a přerušeno vlakové spojení mezi touto oblastí a Madridem.

Požáry nadále sužují jih Evropy. V Řecku kvůli nim evakuovali dětskou nemocnici

„Dnešní den bude opět velmi náročný, s extrémním rizikem nových požárů,“ napsal dopoledne na sociální síti X španělský premiér Pedro Sánchez.

Evropský informační systém o lesních požárech (EFFIS) uvedl, že letos už ve Španělsku shořelo 1580 kilometrů čtverečních území, což je více než trojnásobek rozlohy Prahy. Vlna veder, kdy teploty několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia, v zemi trvá od neděle 3. srpna a podle předpovědi meteorologické služby Aemet vydrží do pondělí 18. srpna.

V Evropě nadále panují extrémní teploty. Požáry mají nejméně pět obětí

V Portugalsku, které se potýká se sedmi velkými požáry, bylo nasazeno téměř 4 tisíce hasičů. Úřady prodloužily stav pohotovosti až do neděle, protože vysoké teploty očekávají i přes víkend. Portugalská vláda dnes také požádala o pomoc v rámci civilní ochrany EU. Španělsko takto ve čtvrtek od Francie na dva dny dostalo dva letouny typu Canadair určené k hašení požárů.

Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa odpoledne oznámil, že vyjádřil starostovi obce Guarda upřímnou soustrast kvůli smrti jejího exstarosty Carlose Damasa při hašení požáru. Agentura AFP dodala, že se jedná o první letošní oběť požárů v zemi.

Požár na řeckém ostrově Zakynthos si vynutil evakuaci hotelů. Hoří i na Kefalonii

Čtvrtý den čelí požárům i řecký ostrov Chios v Egejském moři, kde se lidé museli v noci evakuovat. Na ostrově zasahovaly dva vrtulníky a dvě hasicí letadla, kterým pomohlo, že silný vítr zeslábnul.

Na pevnině po sérii rozsáhlých požárů ze začátku týdne ode dneška platí pohotovost pro hasiče, která se vztahuje na oblasti na jihu země vyjma Atén. Situace v zemi se nicméně podle deníku Kathimerini zlepšuje a většinu požárů se už podařilo dostat pod kontrolu.

Z Řecka se v neděli do vlasti vrátí čeští hasiči, kteří tam v rámci unijní mise působili zhruba od poloviny července. Nasazeni byli u několika ohnisek v aténském regionu.

15. srpna 2025  16:43,  aktualizováno  22:10







