VIDEO: „Rozšířil se mrknutím oka.“ Největší městský požár v Japonsku za půl století

„Vítr byl silný. Nikdy by mě ale nenapadlo, že se požár tolik rozšíří,“ řekl jeden z obyvatel města japonské televizi NHK. Další svědkyně sdělila tiskové agentuře Kjódó, že rychle utíkala z domu bez osobních věcí, protože se oheň „rozšířil mrknutím oka“.
Plameny přitom z obydlené části poblíž rybářského přístavu přeskočily i na blízké zalesněné svahy. Příčina požáru známá dosud není.
Podle agentury AP s požárem bojovalo více než 200 hasičů a stále není zcela pod kontrolou. Více než dvě stovky domácností jsou pak stále bez proudu.
Situaci na svém účtu na sociální síti X okomentovala i japonská premiérka Sane Takaičiová. „Vláda poskytne maximální možnou podporu ve spolupráci s místními úřady,“ napsala.
