Podle místních úřadů požár vypukl v úterý odpoledne. Příčinou mohlo být samovznícení metanu, který vzniká při dlouhodobém rozkladu odpadu. Svou roli hrály i vysoké teploty.
Hasiči se snaží oheň dostat pod kontrolu už druhý den a minimalizovat tak další škody na zdraví obyvatel i životním prostředí. K likvidaci požáru byly nasazeny i vrtulníky.
Hromady odpadu ztěžují proces hašení, protože oheň může znovu vzplanout z mezer mezi snadno hořlavými materiály. Hustý dým doprovází i silný zápach.
Místní obyvatelé museli být z oblasti evakuováni. Několik z nich si stěžovalo na dýchací potíže. Úřady vyzývají k opatrnosti. Dobrovolníci na místě rozdávají roušky.