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Požár skládky v Indonésii vyhnal stovky lidí z jejich domovů

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  21:18
Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil...

Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil rozsáhlý požár. (2. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil...
Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil...
Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil...
S požárem skládky Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten bojují...
9 fotografií
Rozsáhlý požár zachvátil skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten. Plameny se kvůli silnému větru rychle rozšířil po celé skládce. Při jejich hašení zasahují i vrtulníky. Incident upozornil na rizika spojená se skládkování odpadu na volném prostranství.

Podle místních úřadů požár vypukl v úterý odpoledne. Příčinou mohlo být samovznícení metanu, který vzniká při dlouhodobém rozkladu odpadu. Svou roli hrály i vysoké teploty.

Hasiči se snaží oheň dostat pod kontrolu už druhý den a minimalizovat tak další škody na zdraví obyvatel i životním prostředí. K likvidaci požáru byly nasazeny i vrtulníky.

Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil rozsáhlý požár. (2. července 2026)
Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil rozsáhlý požár. (1. července 2026)
Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil rozsáhlý požár. (2. července 2026)
Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil rozsáhlý požár. (2. července 2026)
9 fotografií

Hromady odpadu ztěžují proces hašení, protože oheň může znovu vzplanout z mezer mezi snadno hořlavými materiály. Hustý dým doprovází i silný zápach.

Místní obyvatelé museli být z oblasti evakuováni. Několik z nich si stěžovalo na dýchací potíže. Úřady vyzývají k opatrnosti. Dobrovolníci na místě rozdávají roušky.

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Témata: Indonésie, požár, Odpad

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