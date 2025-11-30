Tragická bilance požáru v Hongkongu dál roste. Obětí je už přes 140

„Nemůžeme vyloučit, že počet obětí bude nadále stoupat,“ prohlásil v neděli na tiskové konferenci představitel hongkongské policie Tsang Shuk-yin.
Policejní jednotka pro identifikaci obětí katastrof budovy pečlivě prochází a našla těla jak v bytech, tak na střechách, uvedl důstojník Cheng Ka-chun. Budovy jsou podle něj strukturálně v pořádku, ale pátrání je pomalé kvůli špatné viditelnosti uvnitř. Jednotka podle něj doposud prohledala čtyři ze sedmi budov zasažených požárem. Komplex Wang Fuk Court čítá celkem osm budov.
Bilance požáru v Hongkongu čítá 128 mrtvých, úřady ukončily záchranné práce
Příčina požáru, který vypukl ve středu a byl zcela uhašen v pátek, stále nebyla stanovena. Úřady uvedly, že polystyren a ochranné sítě umístěné na vnější straně oken komplexu, který procházel rekonstrukcí a byl obklopen pro Hongkong typickým lešením z bambusu, umožnily rychlé šíření ohně. Úřady vyšetřují, zda došlo k porušení protipožárních předpisů.
Hongkongské úřady v sobotu oznámily, že nařídily pozastavení prací na 28 stavebních projektech realizovaných firmou Prestige Construction & Engineering Company (PC&E), která pracovala na komplexu Wang Fuk Court. Společnost bude čelit bezpečnostním auditům.
Lidé neměli šanci utéct, jak se oheň mohl šířit tak rychle? Hongkong hledá viníky
Úřady v noci na čtvrtek uvedly, že zadržely tři muže kvůli podezření z neúmyslného zabití. Šlo o dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Protikorupční úřad v pátek zadržel dalších osm lidí. Jednalo se o dva vedoucí pracovníky projekční kanceláře odpovědné za renovaci, dva vedoucí stavby, tří subdodavatele lešení a jednoho zprostředkovatele.