Požár na Havaji je počtem obětí nejtragičtějším v USA za posledních sto let

„Mrtvých bude bezpochyby ještě více. Zatím nemůžeme říci, kolik to bude,“ citoval Greena server stanice CNN. Podle guvernéra zatím záchranářské týmy se psy ani nezačaly prohledávat zbytky požárem zničených budov v Lahaině, kde oheň sežehl nejméně tisícovku domů.

Americká Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) uvedla, že požáry na Maui zničily nebo poškodily na 2200 budov a první odhady hovoří o škodách ve výši kolem 5,5 miliardy dolarů (133 miliard korun).

Oheň na Maui způsobil ohromné škody především v historické Lahaině, která byla v 19. století hlavním městem bývalého Havajského království. Shořel mimo jiné 200 let starý kostel Waiola (dříve Wainee), na jehož hřbitově jsou pohřbeni havajští králové a královny.

Letecký pohled ukazuje škody na pobřeží Lahainy po požárech na Maui na Havaji. (10. srpna 2023)

Podle amerických médií jsou na Havaji podmínky pro vznik a šíření požárů stále častější. Deník The Washington Post uvádí, že mezi suchem na souostroví a klimatickou změnou způsobovanou lidskými aktivitami není jasné pojítko, avšak trend je takový, že v oblasti ubývají srážky a prodlužují se období suchých dní. List The New York Times zase píše, že klimatické změny učinily z místa proslulého bujnou vegetací „soudek s prachem“.

Viceguvernérka Havaje Sylvia Lukeová uvedla, že obnova ostrova, na kterém plameny ničí rozsáhlé plochy vegetace, potrvá roky.