Při požáru osady na Slovensku zemřelo pět lidí. Čtyři z nich byly děti

Jaro letos stejně jako v jedenácti předchozích letech začíná už 20. března, nikoli 21. března, jak se učilo a stále učí ve školách. Může za to kalendář a rychlost, s jakou se Země pohybuje kolem...

Stovky lidí přišly ve středu večer diskutovat do turnovského kulturního centra o nové podobě silnice, která povede Českým rájem. V naplněném sále převažovali odpůrci stavby, někteří s sebou měli...

Budinský uplácel i podřízené v Motole, za mlčení. Policie chystá obvinění dalších lidí

Policie už zná odpověď na klíčovou otázku od samotné razie v Motole: jak to, že systém úplatků v největší české nemocnici mohl fungovat podle policie tolik let a jak to, že nyní vše prasklo?