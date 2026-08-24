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OBRAZEM: Hrozba pro hasiče. Lesní požáry odpalují starou munici ze světových válek

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  9:01
Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající... Požáry ve Španělsku už sežehly území tři a půlkrát větší než Praha
Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající pod sežehnutou krajinou: bomby a miny z první i druhé světové války, které ohrožují hasiče. Některé z těchto zbraní v intenzivním horku i explodovaly. Výbuchy hlásily Francie, Belgie, Německo nebo Nizozemsko.

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