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Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky
Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
Lijáky zatopily sklepy, padaly stromy. Ve středních Čechách napršelo 10 centimetrů
Intenzivní srážky a bouřky již v pátek odpoledne dorazily do Česka. Během noci na sobotu poté přecházely přes značnou část území. V sobotu ráno hasiči na sociální síti X uvedli, že mají za sebou 715...
Hřib vytáhl Babišovu obří kreditku na účet občanů a varoval, že zdraží hypotéky
Před velkým zadlužováním České republiky, občanů a jejich dětí a vnoučat současnou vládou ANO, SPD a Motoristů sobě varuje ve Sněmovně předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Přinesl si k řečnickému pultíku i...
U letiště v Lipsku našli další dron a výbušninu. Merz oznámí, kdo je viník
Vyšetřovatelé našli poblíž letiště Lipsko/Halle třetí dron, který souvisí s hybridním incidentem z počátku srpna. Kriminalisté objevili také stopy vojenské výbušniny hexogen. Podle časopisu Der...
Ani Třeštíková, ani Radka, jen Velikovsky. Novou knihu vydává pod pseudonymem
Autorka bestsellerů Radka Třeštíková brzy vydá nový román s názvem Někdo to udělat musel. Jako autor je na obalu uveden Velikovsky. Pod tímto pseudonymem vstupuje Třeštíková do nové tvůrčí fáze. Se...
Mobilizaci nechystáme, jsou to kachny, tvrdí Kreml a viní Kyjev z destabilizace
Jako „informační kachny“ odmítl Kreml zprávy o chystané mobilizaci statisíců Rusů do války proti Ukrajině. Kyjev před masivní mobilizací nařízenou Putinovým režimem opakovaně varoval.
Mejdan, který zaplatí naše děti. Havel varuje před rozpočtovým rozvolněním
Před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, které prosazuje koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, varuje šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Je to jedna z největších lumpáren této vlády,“...
Muž na stožáru vyhrožoval, že skočí. Slezl až po 11 hodinách vyjednávání
Skoro jedenáct hodin trvalo vyjednávání s mužem, který v pondělí večer vylezl na stožár vysílače v Horní Bříze u Plzně a vyhrožoval, že skočí. Až v úterý dopoledne se ho podařilo přesvědčit, aby...
Vyděšení s drony v patách. Ukrajinci se baví posledními sekundami ruských vojáků
Zděšení a smrt v očích. Videa zachycující poslední chvíle ruských vojáků, než je dostihne a zabije kamikaze dron, na sítích představují svébytný žánr. Ukrajinská brigáda bezpilotních systémů s názvem...
Muž se v Turnově pokusil znásilnit ženu, dopadli ho v jiném kraji. Policie klidní obavy
Policisté dopadli muže, jehož podezřívají, že o uplynulém víkendu napadl ženu v Turnově a pokusil se ji znásilnit. Hledaného vypátrali na Mladoboleslavsku, tedy už ve Středočeském kraji.
Školní rok 2026/2027: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno
Nový školní rok letos začne hned 1. září. A přestože na podzim bude kalendář štědrý na státní svátky připadající na všední dny, vánoční prázdniny budou jedny z nejkratších. Přinášíme ucelený přehled...
Český paradox. Lidé se bojí stáří a obezity, životní styl ale měnit nechtějí
Dvě třetiny Čechů se bojí stárnutí. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026. V porovnání s dalšími státy Evropy je Česko zemí s největší mírou těchto obav. Přestože se Češi obávají zhoršení...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Otec filozof, děda sovětský špion. Adept na prezidenta Francie budí zájem životopisem
Dlouhé napětí opadlo. Raphael Glucksmann, vždy elegantní a dobře situovaný člen pařížské levicové smetánky, oznámil očekávanou kandidaturu v prezidentských volbách. Pozornost přitáhl následný krok...
Smrt dvou dívek u Litvínova. Policie pustila podezřelého a shání šoféra passatu
Kvůli víkendové tragické nehodě u Litvínova, kde po střetu dvou osobních aut zemřely dvě dívky, se policie obrací směrem k veřejnosti. Naléhavě shání řidiče Volkswagenu Passat, jenž podle všeho jel...