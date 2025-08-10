Požár se rychle rozšířil po hřebeni kopce přírodního parku Holyrood Park a policie vyzvala obyvatele, aby se od této oblasti drželi dál.
Hasičská a záchranná služba uvedla, že po vyhlášení poplachu kolem 16:05 (17:05 SELČ) byly na místo vyslány čtyři hasičské vozy a speciální technika. Mluvčí uvedl, že nebyly hlášeny žádné oběti.
|
Požár už podruhé zdevastoval historickou budovu ve skotském Glasgow
Hora v Holyrood Parku se nachází v blízkosti starého města Edinburghu a je oblíbeným výletním cílem turistů i místních obyvatel.