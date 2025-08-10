Oblíbenou horu v Edinburghu zasáhl požár. Nejsou hlášeny oběti

Autor: ,
  22:58
Požár zachvátil oblíbený výletní cíl u skotského Edinburghu, horu Arthur’s Seat. Informuje o tom server BBC. Podle hasičů nebyly na místě hlášeny žádné oběti.
Požár zachvátil horu Arthur’s Seat, oblíbený výletní cíl ve skotském Edinburghu. (10. srpna 2025) | foto: AP

Požár se rychle rozšířil po hřebeni kopce přírodního parku Holyrood Park a policie vyzvala obyvatele, aby se od této oblasti drželi dál.

Hasičská a záchranná služba uvedla, že po vyhlášení poplachu kolem 16:05 (17:05 SELČ) byly na místo vyslány čtyři hasičské vozy a speciální technika. Mluvčí uvedl, že nebyly hlášeny žádné oběti.

Požár už podruhé zdevastoval historickou budovu ve skotském Glasgow

Hora v Holyrood Parku se nachází v blízkosti starého města Edinburghu a je oblíbeným výletním cílem turistů i místních obyvatel.

