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Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa. Úřady zahájily evakuace

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  7:41
Požár v belgickém regionu Fagnes je asi 300 metrů od německého území. (17....

Požár v belgickém regionu Fagnes je asi 300 metrů od německého území. (17. srpna 2026) | foto: ČTK

Hasiči preventivně zalévají louku v blízkosti hořícího Hohe Vennu. Požár v...
Požár v belgickém regionu Fagnes je asi 300 metrů od německého území. (17....
Hasiči v Belgii bojují s rozsáhlým požárem. (16. srpna 2026)
Hasiči v Belgii bojují s rozsáhlým požárem. (16. srpna 2026)
14 fotografií
Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechaly v neděli evakuovat, informovala v pondělí agentura DPA s odvoláním na hasiče.

V belgickém regionu Fagnes spálil požár už přibližně 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén.

Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie a Německa. Belgické úřady spoléhají i na letecké posily z několika zemí, včetně Česka, které přislíbila Evropská unie.

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„Mezi požárem a domy jsou louky, které jsme v uplynulých hodinách kompletně promočili vodou,“ uvedl mluvčí hasičů z Monschau Tobias Schell s tím, že jsou plameny nyní vzdáleny 300 metrů od budov.

Na belgické straně bylo dříve evakuováno na 600 lidí, na německé zatím přibližně 30. Své domovy museli opustit obyvatelé příhraniční německé obce Kalterherberg. Další lidé žijící v okolí obce Monschau byli vyzváni, aby se na evakuaci připravili.

Belgii stejně jako velkou část Evropy v posledních dnech sužovala nová vlna veder a sucha, která přispěla k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů.

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Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa. Úřady zahájily evakuace

Požár v belgickém regionu Fagnes je asi 300 metrů od německého území. (17....

Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechaly v neděli evakuovat, informovala...

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