Podle premiéra Anutina Čánvirakuna několik dalších lidí převezli záchranáři do nemocnice.
Záchranáři uvedli, že k požáru došlo kolem půlnoci místního času (19:00 SELČ). Záběry, které na internetu zveřejnili členové záchranných složek, ukazují obrovské plameny šlehající z předních dveří hospody v severní části thajského hlavního města, zatímco se lidé snažili utéct, a hustý černý kouř stoupající k obloze.
Hasičům trvalo asi půl hodiny, než požár dostali pod kontrolu. Fotografie z místa neštěstí ukazují ohořelé stoly, židle a poškozený interiér hospody, stejně jako vyskládaná těla obětí.
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Thajsko již v minulosti zažilo podobné tragédie. V roce 2022 zahynulo 14 lidí při požáru v hudebním baru ve východní části země.
A více než deset let předtím, 1. ledna 2009, při oslavách Silvestra v nočním klubu Santika v thajském hlavním městě zahynulo 66 lidí a více než 200 bylo zraněno. Tento požár byl zřejmě způsoben ohňostrojem uvnitř budovy.