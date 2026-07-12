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Plameny zachvátily bar v Bangkoku. Nejméně 27 lidí přišlo o život

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  21:44
Obrovský požár vypukl v neděli v baru thajské metropole Bangkok. Nejméně 27 lidí přišlo o život, než se hasičům podařilo oheň dostat pod kontrolu. Příčina neštěstí je zatím nejasná. S odvoláním na místní úřady to napsala agentura AP.

Podle premiéra Anutina Čánvirakuna několik dalších lidí převezli záchranáři do nemocnice.

Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026)
Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026)
Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026)
Při požáru baru v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. (12. července 2026)
6 fotografií

Záchranáři uvedli, že k požáru došlo kolem půlnoci místního času (19:00 SELČ). Záběry, které na internetu zveřejnili členové záchranných složek, ukazují obrovské plameny šlehající z předních dveří hospody v severní části thajského hlavního města, zatímco se lidé snažili utéct, a hustý černý kouř stoupající k obloze.

Hasičům trvalo asi půl hodiny, než požár dostali pod kontrolu. Fotografie z místa neštěstí ukazují ohořelé stoly, židle a poškozený interiér hospody, stejně jako vyskládaná těla obětí.

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Thajsko již v minulosti zažilo podobné tragédie. V roce 2022 zahynulo 14 lidí při požáru v hudebním baru ve východní části země.

A více než deset let předtím, 1. ledna 2009, při oslavách Silvestra v nočním klubu Santika v thajském hlavním městě zahynulo 66 lidí a více než 200 bylo zraněno. Tento požár byl zřejmě způsoben ohňostrojem uvnitř budovy.

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