Generálmajor Wade Rutland uvedl, že vojenští představitelé o požáru věděli, ale domnívali se, že je pod kontrolou, než se vítr náhle změnil. „Požár byl kilometr daleko, když se vítr změnil. Není normální, aby se požár za 36 sekund posunul o kilometr,“ řekl podle agentury AP na tiskové konferenci v Edmontonu. Příčiny jsou předmětem vyšetřování, dodal.
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Požár začal jako doutnající tráva, ale oheň se rychle rozšířil ve výcvikovém prostoru vojenské základny u města Wainwright, kde zasáhl vojáky, kteří právě nacvičovali útoky na nepřátelské pozice s ostrou municí. Podle generála šlo o jednu rotu z praporu, který má příští jaro posílit kanadské jednotky v Lotyšsku.
Premiérka Alberty Danielle Smithová uvedla, že v péči lékařů je 39 lidí. Podle představitelky zdravotních úřadů v provincii Sayeh Zielkeové je 19 lidí v kritickém stavu, osm je stabilizovaných a 12 se zotavuje z méně závažných zranění. Premiérka Smithová dodala, že někteří ranění utrpěli vážné popáleniny, jejichž léčba potrvá týdny či měsíce.
Zdravotníci v Albertě uvedli, že pacienti byli z Wainwrightu převezeni do nemocnic v Edmontonu, Calgary a Red Deer. Do zásahu se zapojilo 22 sanitek, šest letadel a dva vrtulníky. Generál Rutland potvrdil, že vojenští záchranáři se do Wainwrightu snesli na padácích.
Plameny překonaly protipožární bariéry, než byl oheň za pomoci městských hasičů lokalizován. Kanadská armáda uvedla, že neexistují žádné známky toho, že by šlo o terorismus.
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Generál Rutland uvedl, že vojenští vyšetřovatelé prošetří všechny okolnosti, včetně toho, zda je třeba změnit zavedené bezpečnostní postupy. Armáda po takových incidentech obvykle svolává formální vyšetřovací komisi, uvedl Rutland a varoval, že nějakou dobu potrvá, než komise dospěje k závěrům ohledně toho, co se stalo. Rota byla stažena z výcvikového prostoru a zbytek praporu pozastavil výcvik, ale s nasazením jednotky v Lotyšsku se nadále počítá.