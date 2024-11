Katastrofální záplavy zabíjely, influencerka si stěžovala na naváté listí

Estamos viviendo un momento durísimo para la sociedad española y en especial la Comunidad Valenciana, nuestra querida Comunidad Valenciana que tan bien nos ha acogido desde nuestra llegada.



Queremos mostrar nuestro más sentido apoyo y fuerzas para todas esas localidades, barrios y familias duramente afectadas. Todos nuestros esfuerzos, energías y recursos deben estar destinados y enfocados para todos los afectados por este grave suceso.



Por nuestra parte, mi mujer y yo nos sentimos profundamente implicados en ayudar de todas las maneras que podemos y de las que disponemos para contribuir, como todo el resto de los ciudadanos que tenemos la suerte de no haber sufrido los daños irreparables que si han sufrido otras familias. Pero debido al linchamiento que está sufriendo la persona que más quiero en este mundo, me veo obligado a escribir estas palabras:



Desde el primer momento que saltan las alarmas a nivel nacional y regional mi mujer empezó a compartir y difundir información de ayuda para sumar como el resto de ciudadanos.



Tras volver del partido de Copa del Rey que tenía el equipo, mi mujer subió dos historias, en la primera se alegraba de que estábamos los tres juntos de nuevo al no poder volver antes debido al temporal y la segunda en la que explicaba los daños menores que sucedieron en nuestra casa, que el viento tumbó la canasta y que si Mateo hubiese estado jugando en el momento que cae podría haber ocurrido una desgracia. En ningún momento entra a comparar esto con el sufrimiento y el daño irreparable que han vivido otras familias, barrios, poblaciones enteras destrozadas y a las que una vez más mostramos nuestro apoyo y nuestra completa predisposición para ayudar en lo que podamos. Simplemente comparte con su público (del que recibe mensajes preguntándole por su situación) esa información.



*Sigue en comentarios*