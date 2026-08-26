Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Před valící se masou vody prchali marně. Ze záběrů katastrofy v Nepálu mrazí

Autor: ,
  16:53
Voda trhala mosty, budovy i stromy. Přívalové povodně odnesly na hranici Nepálu a Tibetu celé vesnice a počty mrtvých rostou. Podle nejnovějších informací zemřelo nejméně 95 lidí. Nepálská správa cestovního ruchu zároveň eviduje 384 pohřešovaných cestovatelů, z nichž 291 jsou cizinci. Čeští občané mezi dosud uvedenými pohřešovanými nejsou.

Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média podle serveru BBC hovoří o značném počtu obětí a nepálští představitelé prohlásili, že očekávají „obrovské ztráty“.

Po bleskových povodních v nepálském okrese Nuwakot ve středu jsou některé budovy poškozené. Část z nich stojí pod vodou. (26. srpna 2026)
Bleskové povodně v Nepálu
Lidé stojí poblíž silnice a domů pokrytých bahnem po povodni v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)
Dům je po povodni v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)
Snímek z kamery zachycuje lidi prchající před stěnou bláta a vody, která ničí budovy v údolí na nepálsko-čínské hranici v Gyirongu v tibetské oblasti Číny. (26. srpna 2026)
23 fotografií

Přívalová povodeň zasáhla ráno několik oblastí v severním Nepálu. Rozvodněné řeky Sun Kosi a Tríšuli podle úřadů odnesly celé vesnice, domy a části infrastruktury. Nepálské armádě se dosud podařilo s pomocí vrtulníků zachránit 88 lidí, uvedla BBC. Desítky dalších jsou pohřešovány. Záchranné práce komplikuje špatné počasí, kvůli němuž se vrtulníky několikrát musely vrátit.

České velvyslanectví v Dillí podle svého vyjádření zatím nemá informace, že by mezi pohřešovanými byli čeští občané. Diplomaté jsou v kontaktu s honorárním generálním konzulátem v Káthmándú a místními úřady, bezpečnostními složkami, cestovními kancelářemi a průvodci, aby ověřili dostupné informace o situaci v postižené oblasti.

Blesková povodeň smetla celé vesnice. Nepál pohřešuje i stovky cizinců

Snímky ověřené BBC zachycují, jak voda v nepálském městě strhla most a několik vícepatrových budov. Řeka se náhle výrazně rozvodnila a strhla také stromy a další objekty podél břehu. Na záběrech pořízených po povodni jsou vidět zničené nebo částečně zřícené budovy, z nichž některé pokrývá silná vrstva bahna.

Nepálský premiér Balendra Šáh svolal mimořádné zasedání vlády a do postižených oblastí vyslal záchranné týmy, policii a armádu. Úřady vyzvaly obyvatele žijící v okolí řek, aby se přesunuli do bezpečnějších míst a připravili se na další záplavy.

Záplavy a sesuvy půdy si v Nepálu vyžádaly už 101 mrtvých, uvedla policie

Tibetská oblast Šigace u hranic s Nepálem hlásí přerušení dodávek elektřiny a poškození silnic. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval k nasazení všech sil na záchranu lidí a místopředseda vlády Čang Kuo-čching podle Nové Číny míří do postižené oblasti.

Řeka Sun Kosi pramení v Tibetu a protéká Nepálem, zatímco řeka Tríšuli protéká oblastí zasaženou povodněmi dále na jih. Obdobné záplavy oblast zasáhly i loni, kdy zemřelo devět lidí a dalších 24 se pohřešovalo. Povodeň tehdy podle regionálního klimatického monitorovacího centra souvisela s vyprázdněním ledovcového jezera v Tibetu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia

Václav Neckář se synem Václavem

Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...

VIDEO: Městečkem na Děčínsku se procházel vlk. Podle odborníků patrně zabloudil

Po Krásné Lípě na Děčínsku se procházel mladý vlk.

Netradiční podívanou zažil před pár dny brzy ráno obyvatel Krásné Lípy na Děčínsku Zdeněk Kořínek. Kolem jeho domu se procházel vlk. Kořínkovi se ho podařilo natočit na mobil. Podle odborníků šlo...

26. srpna 2026  16:45

Meta se dohodla se státy USA. Spor o dětské závislosti na sítích urovná mimosoudně

ilustrační snímek

Americká technologická společnost Meta Platforms se ve středu dohodla na mimosoudním urovnání sporu, v němž ji vinily téměř tři desítky států USA. Tvrdily, že sociální sítě Facebook a Instagram...

26. srpna 2026  15:57,  aktualizováno  16:43

Jaderné radovánky v ohrožení? Pakt USA se Saúdy míří do Kongresu, má ale háček

Premium
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho...

Americká jaderná dohoda se Saúdskou Arábií míří do Kongresu, její osud má jedno velké „ale“. Donald Trump trvá na tom, že Rijád musí s Jeruzalémem normalizovat vztahy. Saúdové naopak požadují...

26. srpna 2026  16:33

Po Beskydech běhá medvěd. Buďte opatrní, nabádají obce své obyvatele

ilustrační snímek

V oblasti Zlatník a Klaus na Krásné se pohybuje medvěd, informovala horská obec Krásná, která spadá pod okres Frýdek-Místek. Turisty vyzývá k opatrnosti, místní prosí o zabezpečení domovů.

26. srpna 2026  16:31

Kreml potvrdil návštěvu šéfa CIA. Mohlo by z ní něco vzejít, naznačil Trump

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil úterní návštěvu šéfa americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johna Ratcliffa v Moskvě. Šlo podle něj o kontakty mezi zpravodajskými službami. Blíže to...

26. srpna 2026  9:34,  aktualizováno  16:22

Řidič zůstal uvězněný v převráceném kamionu, musel vykopnout čelní sklo

Kamion prorazil svodidla a skončil na boku ve srázu. (26. srpna 2026)

Nehoda kamionu ráno zaměstnala záchranné složky na silnici I/17 u Podhořan u Ronova na Chrudimsku. Řidič v zatáčce prorazil svodidla a vůz skončil na boku ve srázu. Šofér zůstal uvězněný v kabině,...

26. srpna 2026  16:03

Po kině Stvůry přidají i seriál. Honí je opět Kristýna Ryška a Kryštof Hádek

Premium
Z natáčení seriálu Stvůry

V Bratislavě začalo natáčení seriálu Stvůry, který vzniká pro streamovací platformu prima+. Šestidílná série inspirovaná detektivní trilogií spisovatelky Kristýny Trpkové sleduje dvojici...

26. srpna 2026

Na sankce zapomeňte, vzkázala Americe Čína. Dováží nejvíc íránské ropy

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Čína ostře odmítla plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na mimořádně přísné ekonomické sankce proti Íránu. A rovnou pohrozila odvetou, pokud by opatřením začali Američané uvádět do praxe.

26. srpna 2026  15:59

Za příspěvky dostali dárci jmenovky na nové hale, uvidí je však jen dalekohledem

Ruce v pracovních rukavicích vkládají hliníkovou destičku s laserem vyrytým...

Stovky dárců finančně podpořily stavbu Horácké arény v Jihlavě a za odměnu dostaly své místo na červeném plášti haly. Tam v těchto dnech dělníci připevňují jejich jmenovky či vzkazy. Dárci a ostatní...

26. srpna 2026  15:47

ČT hledá úspory, obává se konce poplatků. Odloží přestavbu budovy zpravodajství

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem...

Česká televize pozastavila projekt modernizace budovy zpravodajství v Praze na Kavčích horách. Důvodem jsou úsporná opatření kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií. Během středečního...

26. srpna 2026  15:42

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Vlak vjel na špatnou trať. Elektrická lokomotiva vedla soupravu kilometry i bez troleje

ilustrační snímek

Nečekanou vyjížďku měli cestující nedělního rychlíku z Brna směrem na Přerov. Kousek za jihomoravskou metropolí v Blažovicích totiž vlak chybně vyrazil na neelektrifikovanou trať do Kyjova....

26. srpna 2026  11:26,  aktualizováno  15:17

Řešili jsme více případů možného ohrožení, řekl Kaliňák po zmařeném útoku

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (15. dubna 2026)

Slovensko se v poslední době zabývalo vícero případy možného ohrožení a usiluje o zvýšení ochrany subjektů kritické infrastruktury. Řekl to ministr obrany Robert Kaliňák poté, co policie v úterý...

26. srpna 2026  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.