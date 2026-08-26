Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média podle serveru BBC hovoří o značném počtu obětí a nepálští představitelé prohlásili, že očekávají „obrovské ztráty“.
Přívalová povodeň zasáhla ráno několik oblastí v severním Nepálu. Rozvodněné řeky Sun Kosi a Tríšuli podle úřadů odnesly celé vesnice, domy a části infrastruktury. Nepálské armádě se dosud podařilo s pomocí vrtulníků zachránit 88 lidí, uvedla BBC. Desítky dalších jsou pohřešovány. Záchranné práce komplikuje špatné počasí, kvůli němuž se vrtulníky několikrát musely vrátit.
České velvyslanectví v Dillí podle svého vyjádření zatím nemá informace, že by mezi pohřešovanými byli čeští občané. Diplomaté jsou v kontaktu s honorárním generálním konzulátem v Káthmándú a místními úřady, bezpečnostními složkami, cestovními kancelářemi a průvodci, aby ověřili dostupné informace o situaci v postižené oblasti.
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Snímky ověřené BBC zachycují, jak voda v nepálském městě strhla most a několik vícepatrových budov. Řeka se náhle výrazně rozvodnila a strhla také stromy a další objekty podél břehu. Na záběrech pořízených po povodni jsou vidět zničené nebo částečně zřícené budovy, z nichž některé pokrývá silná vrstva bahna.
Nepálský premiér Balendra Šáh svolal mimořádné zasedání vlády a do postižených oblastí vyslal záchranné týmy, policii a armádu. Úřady vyzvaly obyvatele žijící v okolí řek, aby se přesunuli do bezpečnějších míst a připravili se na další záplavy.
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Tibetská oblast Šigace u hranic s Nepálem hlásí přerušení dodávek elektřiny a poškození silnic. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval k nasazení všech sil na záchranu lidí a místopředseda vlády Čang Kuo-čching podle Nové Číny míří do postižené oblasti.
Řeka Sun Kosi pramení v Tibetu a protéká Nepálem, zatímco řeka Tríšuli protéká oblastí zasaženou povodněmi dále na jih. Obdobné záplavy oblast zasáhly i loni, kdy zemřelo devět lidí a dalších 24 se pohřešovalo. Povodeň tehdy podle regionálního klimatického monitorovacího centra souvisela s vyprázdněním ledovcového jezera v Tibetu.