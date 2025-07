Dalajlamovi bude 90. Doufá však, že hravě překoná nejen stovku

Tibetských dalajlama, který v neděli oslaví 90. narozeniny, v sobotu prohlásil, že doufá, že se dožije více než 130 let. Učinil to několik dní poté, co se pokusil rozptýlit spekulace o svém...