VIDEO: Chybělo pár metrů a zřítili by se taky. Ohromný sesuv půdy strhl část hory

V posledních třech dnech zahynulo v indickém státě Uttarpradéš 56 lidí a dalších 46 utrpělo zranění. Mezi pátkem a úterním ránem napadlo 66,5 milimetru srážek, přestože je pro toto roční období obvyklých jen 7,6. Nepál se přitom doteď vzpamatovává s následky záplav z konce minulého měsíce, při kterých zahynulo 1400 lidí.
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