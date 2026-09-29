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VIDEO: Chybělo pár metrů a zřítili by se taky. Ohromný sesuv půdy strhl část hory

Autor:
  13:39
Extrémní povodně v Indii a Nepálu, které jsou důsledkem vytrvalých silných dešťů z posledních dní, si už vyžádaly více než sedmdesát obětí včetně dětí a žen. Hladiny některých řek překračují nebezpečnou úroveň, obyvatelé určitých oblastí čelí i masivním sesuvům půdy.

V posledních třech dnech zahynulo v indickém státě Uttarpradéš 56 lidí a dalších 46 utrpělo zranění. Mezi pátkem a úterním ránem napadlo 66,5 milimetru srážek, přestože je pro toto roční období obvyklých jen 7,6. Nepál se přitom doteď vzpamatovává s následky záplav z konce minulého měsíce, při kterých zahynulo 1400 lidí.

Následky ničivých povodní v Nepálu. (4. září 2026)
Záchranáři v Nepálu z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Nepál se potýká s ničivými povodněmi. (5. září 2026)
Následky ničivých povodní v Nepálu. (4. září 2026)
Následky ničivých povodní v Nepálu. (4. září 2026)
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