Můžou za to bobři. Tusk si našel výmluvu za povodně, velí k lovu

Povodně si v Polsku vyžádaly nejméně osm mrtvých, desítky zraněných a obrovské škody na infrastruktuře a majetku. Pod palbu kritiky se kvůli mdlé reakci dostala i vláda premiéra Tuska. Ten si našel poměrně nečekanou cestu, jak hněv veřejnosti přesměrovat jinam. Svezl se na pohledu hrstky hydrologů, podle kterých bobří hráze a příbřežní tunely mohou zhoršit situaci při povodních kvůli nevhodnému rozlivu do krajiny a nárazovému náporu na vodní díla.

„Někdy se prostě člověk musí rozhodnout mezi láskou ke zvířatům a bezpečností našich měst, vesnic a stabilitou hrází,“ prohlásil polský premiér a dodal, že infrastruktura musí být před těmito zvířaty ochráněna za každou cenu, pochopitelně v mezích zákona. „Dělejte, co uznáte za vhodné, podpořím vás v tom. Naše hráze jsou teď absolutní prioritou,“ vyzval veřejnost podle portálu Onet.

Ostrá slova premiéra rozohnila polského biologa Andrzeje Czecha. Už z jeho profilové fotografie na sociálních sítích je jasné, na jaké straně vědec stojí. „Je to nesmysl, účelně pronesený kvůli sbírání politických bodů. Přišli s tím jen kvůli tomu, aby si po povodních našli obětního beránka,“ vysvětluje.

Akce lobbistů

Podle Czecha jde jen a pouze o politiku, lovci a farmáři podle něj patří k významné lobbistické skupině Tuskových koaličních partnerů z Polské lidové strany. „Farmáři bobry obecně moc nemusí, protože kvůli jejich hrázím jim voda čas od času zaplaví pole a úrodu. Problematické jsou ale jen asi dvě procenta míst, kde se bobři vyskytují,“ uvádí.

„No a lovci se rádi stylizují do podoby zachránců a lidí, kteří tento problém rádi vyřeší. Navíc by za lov bobrů chtěli peníze daňových poplatníků, stejně jako při odstřelu divokých prasat při pandemii prasečí chřipky,“ dodává. Většina jeho kolegů z oborů se shoduje, že plošný lov bobrů by zapříčinil „destrukci jejich přirozeného prostředí i retenčních schopností krajiny“.

Ještě v devadesátých letech minulého století byli evropští bobři na pokraji vyhynutí. Díky celoevropským aktivitám ochránců životního prostředí se jejich populace podařilo zachránit. V současnosti po celém kontinentu žije na 1,2 milionu bobrů, uvádí organizace Rewilding Europe. „Bobři pracují zadarmo a nemají volné víkendy, zajišťují stabilní hladinu podzemní vody a jsou motorem biodiverzity,“ míní Gerhard Schwab, jede z neznámějších ochránců tohoto živočišného druhu v Evropě.

16. září 2024