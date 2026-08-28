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Tragické povodně v Nepálu připravily o život 469 lidí. Další stovky se pohřešují

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  6:33
Záchranáři odnáší oběť bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem....

Záchranáři odnáší oběť bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem. (27. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Následky bleskové povodně na hranicích Nepálu a Tibetu (27. srpna 2026)
Truchlící dívka po bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem (27....
Následky ničivé povodně v Nepálu (27. srpna 2026)
Následky ničivé povodně v Nepálu (27. srpna 2026)
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Povodně v Nepálu připravily o život už 469 lidí, uvedla pátek v nové bilanci tamní policie. Předchozí bilance čítala 389 mrtvých, tři oběti na životech hlásila také sousední Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že na nepálské straně se pohřešuje 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 lidí.

Přívalovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu ve středu zřejmě vyvolala odtržená část ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně způsobila prudkou záplavovou vlnu. Voda a bahno zničily silnice, poškodily infrastrukturu a zaplavily vesnice.

Povodeň zasáhla oblast oblíbenou mezi turisty a poutníky. Nepálská rada pro cestovní ruch už dříve uvedla, že většina pohřešovaných Indů byla na pouti k hoře Kailáš v Tibetu, která je pro hinduisty posvátným místem.

Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa

Čínská státní média informovala o evakuaci zhruba tisícovky lidí z oblasti u nepálské hranice, kterou zasáhla ve středu přívalová povodeň. Více než polovina evakuovaných jsou turisté, čínská média však jejich národnost neuvedla.

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Čínské úřady také varovaly, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení. Hráz nyní zadržuje na dva miliony metrů krychlových vody, ale další tři miliony metrů krychlových vody by tam mohly přitéct v příštích dnech. V případu prolomení či zhroucení tak hrozí záplavová vlna.

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