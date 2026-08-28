Tragické povodně v Nepálu připravily o život 469 lidí. Další stovky se pohřešují

Přívalovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu ve středu zřejmě vyvolala odtržená část ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně způsobila prudkou záplavovou vlnu. Voda a bahno zničily silnice, poškodily infrastrukturu a zaplavily vesnice.
Povodeň zasáhla oblast oblíbenou mezi turisty a poutníky. Nepálská rada pro cestovní ruch už dříve uvedla, že většina pohřešovaných Indů byla na pouti k hoře Kailáš v Tibetu, která je pro hinduisty posvátným místem.
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Čínská státní média informovala o evakuaci zhruba tisícovky lidí z oblasti u nepálské hranice, kterou zasáhla ve středu přívalová povodeň. Více než polovina evakuovaných jsou turisté, čínská média však jejich národnost neuvedla.
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Čínské úřady také varovaly, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení. Hráz nyní zadržuje na dva miliony metrů krychlových vody, ale další tři miliony metrů krychlových vody by tam mohly přitéct v příštích dnech. V případu prolomení či zhroucení tak hrozí záplavová vlna.