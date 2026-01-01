náhledy
V Nepálu po extrémních povodních z minulého týdne nadále intenzivně probíhají záchranné akce a snaha o obnovení normálního života. Letecké snímky odhalují rozsah škod v místech, které zalila voda a silné nánosy bahna. Místní obyvatelé ve zdevastované oblasti nadále zoufale hledají své blízké. Pohřešují se více než čtyři tisíce lidí a o život přišlo devět set místních obyvatel a turistů. Počet obětí živelné katastrofy však s jistotou nebude konečný.
Autor: Profimedia.cz
Přívalové povodně začaly po sesuvu ledovce vysoko v himálajské oblasti. Vědci, kteří studovali satelitní snímky, uvedli, že skalní podloží pod ledovcem se zřítilo a část ledovce strhlo s sebou. Sesuv hornin byl tak mohutný, že byl zaznamenán jako seismická událost o síle 5,2.
Autor: Profimedia.cz
Brigádní generál Raja Ram Basnet, mluvčí nepálské armády, uvedl, že úřady zintenzivnily záchranné práce v postižených oblastech. „Zabýváme se pátráním a záchranou uvězněných lidí na kopcích, v osadách a v říčních oblastech,“ řekl.
Autor: Profimedia.cz
Budovy, které povodeň nepoškodila, byly v neděli stále bez elektřiny, protože zkroucené sloupy elektrického vedení a dráty ležely zamotané v blátě. V klíčové elektrárně, která byla povodněmi vážně poškozena, začali pracovníci v neděli prohlížet zařízení, aby zmapovali rozsah škod. Elektrárna zásobuje elektřinou více než 20 tisíc lidí ve čtyřech okresech.
Autor: Profimedia.cz
Podél řeky bylo vidět domy, vozidla a zemědělské traktory vyčnívající z hustého šedohnědého nánosu, který v některých oblastech pohltil celé vesnice. Části rýžových teras podél břehu se zřítily do řeky poté, co je zasáhly sesuvy půdy.
Autor: Profimedia.cz
Ve městě Dhadingu, jedné z nejvíce postižených oblastí v Nepálu, se někteří obyvatelé začali vracet do zničených domovů, aby zjistili, co se dá ještě zachránit. Jedni odhazovali lopatami bahno, jiní prohledávali zem, aby našli předměty, které by mohli z bláta vytáhnout a opláchnout.
Autor: Profimedia.cz
Nové sesuvy půdy v povodní zasažené oblasti v neděli uzavřely hlavní dálnici spojující hlavní město Káthmándú s Čitwanem, a to den poté, co byla částečně znovu otevřena, což zkomplikovalo snahy o přepravu humanitární pomoci a mrtvých těl.
Autor: Profimedia.cz
Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené silnici vedoucí k přístavu Gyirong po sesuvu bahna v okrese Gyirong v Tibetské autonomní oblasti v Číně. (28. srpna 2026)
Autor: Reuters
Oblast katastrofického sesuvu a povodně na hranici mezi Nepálem a Čínou (27. srpna 2026)
Autor: Profimedia.cz
Oblast katastrofického sesuvu a povodně na hranici mezi Nepálem a Čínou (27. srpna 2026)
Autor: Profimedia.cz
Satelitní snímky zachycují ledovec v nepálském Langtangu před zřícením a po něm. Podle odborníků mohlo zřícení vyvolat bleskové povodně a sesuv bahna. (24. a 26. srpna 2026)
Autor: EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTIN, Reuters
Satelitní snímek zachycuje zřícené ledovce, které podle odborníků mohly vyvolat bleskové povodně a sesuv bahna v nepálském Langtangu. (26. srpna 2026)
Autor: USGS/Landsat 9, Reuters