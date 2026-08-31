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Bahno a zmar. Letecké snímky zachycují spoušť po katastrofě v Nepálu

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Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a... Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a... Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a... Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a... Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a... Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a... Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a... Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a... Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené... Následky ničivé povodně v Nepálu (27. srpna 2026) Následky ničivé povodně v Nepálu (27. srpna 2026) Následky ničivé povodně v Nepálu (27. srpna 2026)
V Nepálu po extrémních povodních z minulého týdne nadále intenzivně probíhají záchranné akce a snaha o obnovení normálního života. Letecké snímky odhalují rozsah škod v místech, které zalila voda a silné nánosy bahna. Místní obyvatelé ve zdevastované oblasti nadále zoufale hledají své blízké. Pohřešují se více než čtyři tisíce lidí a o život přišlo devět set místních obyvatel a turistů. Počet obětí živelné katastrofy však s jistotou nebude konečný.

Devět set obětí, čtyři tisíce zmizelých. Nepálci uvázlí v tunelech čekají na pomoc

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