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Devět set obětí, čtyři tisíce zmizelých. Nepálci uvázlí v tunelech čekají na pomoc
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Devět set obětí, čtyři tisíce zmizelých. Nepálci uvázlí v tunelech čekají na pomoc
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Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky...
Ukrajinští zemědělci žádají západní spojence o okamžitou pomoc. Kvůli bombardování Oděsy a vyschlému Dunaji se jim zavřely hlavní exportní trasy a prudce jim vzrostly náklady. Ukrajinská ekonomika má...
Na indonéském ostrově Sumatra vybuchla sopka Sinabung. Do vzduchu vyvrhla mohutný sloup černého popela a kouře. Erupce vedla ke zvýšení stupně pohotovosti. Úřady varují, že by mohl následovat výcbuch...
Americké síly v úterý zahájily další útoky na íránské cíle, uvedlo velitelství CENTCOM, které řídí americké operace na Blízkém východě. Íránská média hlásí výbuchy na ostrově Kešm v klíčovém...
Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle je zodpovědné Rusko. V úterý to oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením...
Pokud se přidáte ke komisi pro odškodnění poválečné Ukrajiny, budeme to vnímat jako „ne přátelský“ krok, pohrozilo v červenci podle médií Rusko slovenské diplomacii. Vláda Roberta Fica o pár týdnů...
Na první pohled vypadá jako běžná spletitá křižovatka, z výšky však dopravní uzel Čching-lung-cuej v Číně připomíná obrovskou opici. Lidé mu začali humorně přezdívat Wukchungova křižovatka, na...
Neznámý pachatel v Berlíně zničil duhovou lavičku, kterou radnice umístila v parku Tiergarten na památku obětí červencového teroristického útoku. Informovala o tom regionální veřejnoprávní stanice...
Obžalovaný Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v úterní tiskové zprávě a označil to za další...
Pravděpodobně ruční granát našli v úterý odpoledne pracovníci při výkopových pracích na Praze 6 v ulici Na Větrníku. Nález oznámili policii, na místo poté dorazil pyrotechnik. Ten rozhodl, že v...
Nábytkářský gigant IKEA od 1. září snižuje ceny 815 výrobků v Česku. Vedle nábytku a bytových doplňků zlevňuje také jídlo v restauracích. Porce osmi masových kuliček bude stát 59 korun místo...
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Rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde na východě Německa se ráno stala terčem útoku, informovala energetická společnost LEAG, jíž elektrárna patří. Po útoku došlo k technickému výpadku bloku B...
Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně Celsia. Vyšší byla jen v roce 2019, a to 19,5 stupně. Uvedl to v úterý na facebooku...