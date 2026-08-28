Sajana Shrestha působí u Člověka v tísni již od roku 2017, v současnosti je mediální koordinátorkou v Nepálu. Organizace sem přišla v roce 2015 po sérii ničivých zemětřesení. Shrestha se kromě jiného zabývá také organizací lidí, kteří působí přímo v nejvíce zasažených oblastech.
Kde se právě nacházíte? Jste blízko u místa, kde jsou povodně, nebo jste v bezpečí?
Jsem v hlavním městě Nepálu, Káthmándú, takže v bezpečí. Povodně vznikly podél řeky Bhote Koshi, asi 170 kilometrů severně od hlavního města, poblíž hranic s Čínou. Postižené oblasti Rasuwa, Nuwakot, Dhading jsou místa, kde organizace Člověk v tísni působí přes deset let. Nuwakot je můj rodný okres, takže to, co se tam právě děje, mě velmi zasáhlo.
Okamžitou prioritou je mimo jiné poskytnutí ochrany, především u dětí, protože se v některých místech nachází vysoký počet mladých lidí bez dospělého doprovodu.