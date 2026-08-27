Nepál a Čína po povodních hlásí oběti, pohřešují se i cizinci

Naopak nepálské úřady již dříve informovaly, že mezi pohřešovanými cizinci je 133 Indů, 47 Američanů, 34 Australanů, 33 Britů a 24 Kanaďanů. Nepálská policie podle DPA uvedla, že 41 zraněných skončilo v nemocnicích.
Spojené státy mezitím oznámily, že poskytnout Nepálu jako humanitární pomoc 500 tisíc dolarů. Peníze budou určeny na vybudování nouzového ubytování, zajištění vody či na sanitaci nebo podporu postižených obcí.
Podporu již přislíbily také Evropská unie či Indie. Generální tajemník OSN António Guterres týmy OSN již v Nepálu připravují pomoc postiženým oblastem.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Co způsobilo zřícení ledovce, není jasné, ale podle nepálských úřadů je možnou příčinou zemětřesení, které bylo v oblasti zaznamenáno několik minut před katastrofou. Americká geologická služba (USGS) však uvedla, že podle její analýzy nebyly zaznamenané otřesy způsobeny zemětřesením, ale samotným zřícením kusu ledovce a horniny.