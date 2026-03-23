Havaj pod vodou: povodně napáchaly miliardové škody, lidé psali SOS do písku

Přívalové deště, které na některých místech dosáhly až 127 cm srážek, zatopily domy do výšky hrudníku a donutily k útěku i známého herce Jasona Momou s rodinou.
Sílící povodně zaplavily ulice měst už minulý pátek a donutily přes čtyři tisíce obyvatel měst severně od Honolulu k evakuaci. Voda zaplavila ulice měst bahnem a strhávala auta i celé domy. Úřady se rozhodly nařídit také evakuaci obyvatel z oblastí pod 120 let starou přehradou Wahiawa, protože hrozilo bezprostřední riziko jejího protržení a zaplavení přilehlých sídel. Národní garda přehradu Wahiawa stále hlídá, informuje agentura AP.
Podél slavného severního pobřeží na ostrově Oahu se v pátek rozezněly varovné sirény. Zatím nejsou k dispozici informace o obětech ani zraněných, ale hasiči a záchranáři na vodních skútrech pročesávají zaplavené oblasti a pátrají po lidech, které mohla voda odříznout od světa, řekl v pátek mluvčí Honolulu Ian Scheuring.
„Máme zprávy o domech, které strhla voda,“ dodal Scheuring, který neupřesnil, kolik takových domů je. Úřady vyzvaly obyvatele, aby při evakuaci využili sdílení vozidel kvůli dopravním zácpám.
Guvernér Havaje Josh Green v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že kvůli povodním byla aktivována havajská národní garda. V severní části ostrova Oahu je podle něj nyní velmi vážná situace.
Úřady označují současnou situaci za nejhorší záplavy od roku 2004, i když zatím nehlásí žádné oběti na životech.