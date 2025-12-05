Německo nově zavádí plošné odvody a stanovuje také cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří v daném roce dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou povinnou vojenskou službu z potřeby.
Plošné odvody, stanovené kvóty. Německá vláda se dohodla na povinné vojně
Francie v listopadu oznámila, že od léta zavede desetiměsíční dobrovolnou vojenskou službu, která bude určena pro zájemce ve věku 18 a 19 let.
V Evropské unii nyní povinná vojenská služba funguje v devíti zemích: Dánsku, Estonsku, Finsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Švédsku, Rakousku a Řecku. Od příštího roku bude opět zavedena několikaměsíční povinná vojenská služba v Chorvatsku, kde byla zrušena v roce 2008, tamní parlament to schválil letos 24. října. V celé Evropě má povinnou „vojnu“ 16 zemí, někde se vojenská povinnost vztahuje i na ženy, část zemí umožňuje náhradní službu.
Mimo unii je v Evropě zavedena povinná vojenská služba ve Švýcarsku, Norsku, Moldavsku, Rusku, Bělorusku, Turecku a na Ukrajině. Ve Švýcarsku a Rakousku se o zrušení povinné vojenské služby hlasovalo v uplynulých letech v referendech, v obou zemích se voliči vyslovili pro její zachování.
Země EU s povinnou vojenskou službou
- Dánsko: povinná vojenská služba se v roce 2024 se prodloužila ze čtyř na 11 měsíců
- Estonsko: povinná vojenská služba od roku 1992, podle pozice trvá od osmi do 11 měsíců
- Finsko: povinná vojenská služba trvá 165, 255 nebo 347 dní
- Kypr: povinná vojenská služba trvá 14 měsíců
- Litva: povinnou vojenskou službu zrušila od 2008, ale v roce 2015 ji opět zavedla, trvá devět měsíců
- Lotyšsko: základní vojenskou službu od roku 2007 zrušilo, od roku 2023 ji znovu zavedlo, nejprve pro dobrovolníky, od ledna 2024 fungují povinné odvody. Základní služba trvá 11 měsíců.
- Rakousko: povinná vojenská služba platí od roku 1955 a trvá šest měsíců, zrušení odmítli Rakušané v roce 2013 v referendu
- Řecko: povinná vojenská služba trvá 9-12 měsíců podle druhu zbraně
- Švédsko: branná povinnost byla v roce 2010 zrušena, v roce 2017 opět zavedena povinná vojenská služba – vztahuje se i na ženy, trvá od 6 do 15 měsíců.
Armádní nábor netrápí jen Česko. Vázne v Austrálii a v USA ho zachraňují ženy
Jak to mají další země Evropské unie
Belgie zrušila brannou povinnost v roce 1994, Nizozemsko v roce 1997, Španělsko a Francie v roce 2001, Slovinsko v roce 2003, Česká republika, Maďarsko nebo Portugalsko v roce 2004, následovaly Itálie (2005), Slovensko (2006), Rumunsko a Bulharsko (2007), Německo (2011) a Polsko (2012).
Již od svého vzniku v roce 1922 má plně dobrovolnou armádu Irsko, v roce 1969 zrušilo povinnou vojenskou službu Lucembursko. Dobrovolná vojenská služba funguje od roku 2020 v Bulharsku, od roku 2023 v Nizozemsku a od příštího roku v Belgii a v Rumunsku. Dobrovolný měsíční základní vojenský výcvik funguje i v Polsku.