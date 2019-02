Chránit lidi před segwayi povinným ručením nechceme, rozhodli europoslanci

Evropská komise původně chtěla, aby povinné ručení platili majitelé všech motorových vozidel určených primárně pro přepravu, bez ohledu na jejich charakter a též na to, jestli jezdí na pozemní komunikaci nebo soukromém pozemku.

Proti tomu se postavili poslanci Evropského parlamentu už v lednu při projednávání ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Ve středu jim za pravdu dala na plenárním zasedání i naprostá většina jejich poslaneckých kolegů.

„Vztahovat povinné ručení automaticky na každé vozítko, které má motor či motorek, je nesmysl,“ řekla česká europoslankyně Dita Charanzová, která je zpravodajkou daného materiálu a bude o něm nadále jednat s členskými státy.

„Vyhráli jsme teď bitvu, nevyhráli jsme válku,“ zdůraznila Charanzová (za ANO). „Pevně věřím, že tak jak jsem přesvědčila tady kolegy, tak se mi to samé podaří se členskými státy,“ dodala. Právě státy Unie budou mít rozhodující slovo v dalším osudu směrnice.

Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP09) uvítal schválení návrhu směrnice včetně vyjmutí elektrokol, elektrokoloběžek a segwayů. „Nebude tedy bráněno rozvoji stále oblíbenějších alternativních způsobů dopravy v centrech měst, ani nebude ohroženo pořádání nejrůznějších motoristických soutěží,“ zdůraznil s tím, že by se povinné ručení nemělo vztahovat ani na motorová vozidla, která se účastní motoristických závodů.

„Hlavní výhodou, proč nová pravidla podporuji, je spravedlivé odškodnění poškozených v případě nehody,“ upozornila také další členka výboru IMCO Olga Sehnalová z ČSSD. Oběti dopravních nehod by měly totiž na základě směrnice napříště získat plnou kompenzaci i v případě, že je pojistitel insolventní.

V Česku princip plného odškodnění poškozeného funguje už od roku 2000, kdy je i v případech insolvence pojistitele uhrazena škoda z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Nová evropská pravidla mají ale zaručit, aby se stejného zacházení dostalo občanům ve všech státech EU.

„Když se stěhujete v rámci Evropské unie s autem... a chcete si nárokovat nějaké lepší pojistné podmínky, ukazujete to, že jste třeba v Čechách deset let jezdil bez nehodovosti, tak ta pojišťovna nemá žádnou povinnost vám toto uznat,“ uvedla europoslankyně Charanzová další příklad, v čem by měla nová směrnice lidem pomoci. Pojišťovny by totiž do budoucna v jiné členské zemi měly mít povinnost nabídnout stejné podmínky všem občanům EU.