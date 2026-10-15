„Je očividné, že Rusko záměrně eskaluje své útoky poté, co došlo k uvolnění protiruských sankcí a co byly vidět pokusy o vyvinutí tlaku na Ukrajinu,“ napsal Zelenskyj, podle kterého Kyjev potřebuje stabilní podporu obzvláště v obraně před údery ze vzduchu.
„Potřebujeme od svých partnerů upřímnost. Je důležité, aby nikdo v Americe nestál na straně agresora, aby všichni podporovali naše snahy o ochranu životů, ukončení téhle války a garanci bezpečnosti,“ uvedl.
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Spojené státy chtějí rozmrazit ruská aktiva a uvolnit sankce proti stínové flotile
Ruské útoky ve čtvrtek na Ukrajině zabily nejméně pět lidí. Ve středu po útocích zahynulo nejméně 13 osob, z toho šest v západoukrajinském Lucku, kde drony zasáhly devítipodlažní bytovou budovu a velkoobchodní sklad.
Ukrajina se ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní letecké útoky, brání se západní pomocí od února 2022. Americký prezident Donald Trump ale minulý týden překvapivě dohodl s ruským kolegou Vladimirem Putinem dodávky nafty na americký trh.
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Ukrajina chce na USA spoléhat, řekl Zelenskyj. Trump si podle něj vybral Rusko
Zelenskyj ve středečním rozhovoru pro britského novináře Pierse Morgana řekl, že Trumpův příklon k Rusku je bolestivé sledovat. Na dotaz, zda se cítí být zrazen, odpověděl, že ano.
Zelenskyj si už o víkendu stěžoval, že Ukrajina od spojenců přestala dostávat informace o odpalech ruských balistických střel. Trump uvedl, že USA zpravodajské informace s Ukrajinou nadále sdílejí.
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Naštvaný Zelenskyj odhazuje dekorum. Na raněného Trumpa pozor, varují experti
Poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov ve středu informoval, že americká společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink, které ukrajinská armáda využívá v boji proti ruské agresi. Podle informací Reuters a portálu RBK-Ukrajina byl ve čtvrtek vojenský balík služeb obnoven.