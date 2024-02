Pizděc, potopili další loď! Rusové prohrávají bitvu o Černé moře a zuří

O Donuzlavském jezeře se dočteme, že to je nejhlubší a největší jezero na Krymu, ale už více než šedesát let to je záliv. Když se na něm za Chruščova začala budovat námořní základna, dělníci prokopali bezmála čtyři sta metrů široký kanál v úzkém písečném přesypu oddělujícím vodní plochu od Černého moře.

A když se Rusové před devíti lety zmocnili Krymu, obsazení tamní ukrajinské námořní základny bylo ukázkovou operací. Křižník Moskva u vstupu do zálivu potopil dvě vyřazené ruské lodě, a ukrajinským plavidlům tak zabránil uniknout na širé moře. Následujícího dne se posádka základny bez jediného výstřelu vzdala.