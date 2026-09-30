Z moře vytahují luxus starý 2 100 let. Stejnou značku si objednával i Cicero

Starověká loď, jejíž vrak se našel na dně moře u břehů tureckého Adrasanu, byla naložená luxusním stolním nádobím, které se používalo před 2 100 lety. Výzkum zde začal v roce 2025 a od té doby archeologové vyzvedli a popsali tisíce kusů keramiky – talířů, misek i podnosů.
Pro historii má mimořádný význam. Pochází totiž z města Rhosus (dnešní Arsuz) a oblíbené bylo zejména v Římě. Zmiňoval se o něm i slavný římský řečník a politik Cicero, který ho kolem roku 50 př. n. l. objednal svému příteli Attikovi.
Vyhledávané luxusní zboží
Žádané zboží se přepravovalo na lodích, a to velmi opatrně. Mezi jednotlivé kusy keramiky se vkládala hlína, poté se nádobí uložilo do dřevěných beden. Díky tomuto postupu se nerozbilo ani po potopení lodi a dochovalo se po tisíce let.
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Ve vraku se našlo 122 druhů nádobí. To z Rhosusu zahrnuje misky na ořechy, polévkové misky, talíře na ryby a podnosy různých velikostí. Dále loď převážela i talíře a misky z Antakye a amfory, vyrobené patrně na některém z ostrově v Egejském moři.
Kdy a jak se loď potopila?
K vyzvedávání předmětů z hloubky kolem 50 metrů používají podmořští archeologové i roboty. Předpokládají, že loď plula po obchodní cestě spojující Antiochii (dnes Antakya na severu Sýrie), oblast Egejského moře, Řecko a pobřeží dnešní Itálie. Zřejmě vyplula z Arsuzu do Říma, během bouře narazila na mělčinu a potopila se.
S určením jejího stáří a také stáří převážené keramiky pomohly historikům nalezené mince. Pocházejí z Antakye z 1. století před naším letopočtem.