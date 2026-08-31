Královna hitparád zradila Ukrajinu. Pěje rusky a odmítá „hurávlastenectví“

Tělo má jako bohyně, hlas r’n’b divy, na sociálních sítích miliony sledujících. Jenže doma v Kyjevě už má po kariéře. Nasťa Kamenskich, jedna z nejslavnějších ukrajinských popových zpěvaček, se totiž odmítá vzdát ruštiny. „Nechci si hrát na hurávlastenectví a chodit ve vyšyvance,“ prohlásila na videu ze svého luxusního španělského exilu. Na Ukrajině je z toho poprask.
Kde jsou ty časy, kdy zpěvačka NK čili Nasťa Kamenskich po vzoru latinskoamerických stars twerkovala jako o závod a celému světu zvěstovala, že by chtěla mít „prdel jako Kim“. Samozřejmě tím nemyslela severokorejského vůdce (i když ten se v jejím videoklipu také mihne), ale Kim Kardashian.
Není to první „velezrada“, kterou ukrajinský showbyznys řeší.