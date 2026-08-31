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Královna hitparád zradila Ukrajinu. Pěje rusky a odmítá „hurávlastenectví“

Adam Hájek
  16:41

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Ukrajinská popová hvězda Nasťa Kamenskich | foto: facebook.com/nkofficialcom

Tělo má jako bohyně, hlas r’n’b divy, na sociálních sítích miliony sledujících. Jenže doma v Kyjevě už má po kariéře. Nasťa Kamenskich, jedna z nejslavnějších ukrajinských popových zpěvaček, se totiž odmítá vzdát ruštiny. „Nechci si hrát na hurávlastenectví a chodit ve vyšyvance,“ prohlásila na videu ze svého luxusního španělského exilu. Na Ukrajině je z toho poprask.

Kde jsou ty časy, kdy zpěvačka NK čili Nasťa Kamenskich po vzoru latinskoamerických stars twerkovala jako o závod a celému světu zvěstovala, že by chtěla mít „prdel jako Kim“. Samozřejmě tím nemyslela severokorejského vůdce (i když ten se v jejím videoklipu také mihne), ale Kim Kardashian.

Není to první „velezrada“, kterou ukrajinský showbyznys řeší.

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