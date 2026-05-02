Katastrofální trend. Postupný rozpad NATO je horší než nepřítel zvenčí, míní Tusk

Rozvrat v transatlantickém spojenectví Tusk označil za „katastrofální trend“, který je nutné za každou cenu zvrátit.
Polský premiér se netají svými obavami ohledně role Spojených států v NATO. V nedávném rozhovoru s Financial Times (FT) uvedl, že si klade otázku, zda by Spojené státy v případě útoku Ruska na Evropu dodržely své závazky vůči svým spojencům v NATO a bránily je. Podle Tuska je nutné, aby Evropská unie měla skutečnou společnou obranu.
V Evropě roste nejistota v souvislosti s různými vyjádřeními amerického prezidenta Donalda Trumpa o NATO a jeho nejednoznačným přístupem k obraně Evropy.
Polsko ze zemí Aliance patří k nejvěrnějším spojencům Washingtonu. Jeho vláda, která opakovaně varuje před nebezpečím ze strany Ruska, na obranu vydává největší podíl HDP ze všech členských zemí NATO. Loni na ni vyčlenila 4,3 procenta HDP.