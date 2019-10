Kuriózní smrt. Muž postřelil jelena, ten ho na oplátku napadl a zabil

Šestašedesátiletý Thomas Alexander na jelena v pohoří Ozark vystřelil z pušky předovky, tedy ze zbraně, která se nabíjí skrz ústí hlavně. „Není jasné, jak dlouho jelena nechal ležet, ale šel se přesvědčit, že je mrtvý,“ uvedl Keith Stephens z arkansaského loveckého a rybářského úřadu. „Evidentně nebyl,“ dodal.



Podle Stephense se jedná o jeden z nejpodivnějších případů, s nimiž se během svého dvacetiletého působení v této agentuře setkal.

Zvíře způsobilo Alexanderovi četná zranění. Střelec pak zavolal svým příbuzným, kteří pro něj poslali záchranáře. V nemocnici ale lovec zemřel. Není jasné, zda podlehl zraněním, nebo třeba infarktu, který dostal, když na něj jelen překvapivě zaútočil. Co se stalo se zvířetem, není jasné.

